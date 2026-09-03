"بيورهيلث" تستقبل 100 موهبة من أصحاب الهمم ضمن مرافق شبكتها

أبوظبي في 3 سبتمبر/ وام/ استقبلت مجموعة "بيورهيلث" 100 موهبة من أصحاب الهمم، ممن التحقوا بمناصبهم ضمن مرافق شبكتها المعنية بالرعاية والتغطية، في إطار شراكتها المستمرة مع دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وبدعم من دائرة الصحة - أبوظبي، بما يجسد رؤيتها لبناء منظومة صحية ذكية ومترابطة وشاملة تضع الإنسان أولاً، وتوسيع نطاق الوصول إلى الفرص الوظيفية وتعزيز شمول الكوادر الصحية في مسيرة نمو الدولة وازدهارها.

ويأتي التعاون في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن خطة دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي لتمكين أصحاب الهمم ، دعماً لطموحات أبوظبي طويلة الأجل لتفعيل المشاركة الفاعلة لأصحاب الهمم في الكوادر البشرية، وتعزيز "بيورهيلث" للفرص الوظيفية الشاملة في القطاع الصحي بالدولة، بما يسهم في تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 وترسيخ مجتمع أكثر شمولاً يوفر فرصاً متكافئة لمواهبه وكفاءاته.

ومنذ إطلاق الشراكة، التحق أصحاب الهمم بوظائف متنوعة تشمل الشؤون المالية والتسويق والموارد البشرية والعمليات، إلى جانب وظائف سريرية، عبر الجهات التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، بما فيها صحة وعيادات صحة ومدينة الشيخ شخبوط الطبية وبيورلاب وضمان وبيور سي إس والمكتب الطبي ورافد وون هيلث وطموح ولايف كورنر.

وتنسجم الشراكة مع برامج الإدماج الأوسع التي تنفذها "بيورهيلث"، ومنها مبادرة "تمكين المواهب والقدرات"، التي تركز على تعزيز إمكانية الوصول، وتوفير برامج تدريبية مصممة وفق الاحتياجات الفردية، ودعم التطور المهني طويل الأمد في مختلف أنحاء المجموعة.

وتواصل "بيورهيلث" ودائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، إلى جانب تطوير الكفاءات وتوسيع فرص التوظيف وترسيخ الممارسات الداعمة للشمول في قطاع الرعاية الصحية بالدولة، تطوير برامج مبتكرة في مجالات ذات أولوية تشمل البحث العلمي وتطوير السياسات وخدمات الرعاية الاجتماعية.

وأكد سعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أن انضمام أكثر من 100 من أصحاب الهمم إلى وظائفهم الجديدة ضمن شبكة "بيورهيلث" يمثل ثمرة للشراكة الفاعلة بين مختلف الجهات في أبوظبي، وتجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع يتيح لكل فرد المشاركة والإسهام وتحقيق إمكاناته، كما يعكس التقدم الذي تحرزه الإمارة في ترسيخ الدمج نهجاً تنموياً يضع الإنسان في صميم السياسات والبرامج والخدمات.

وأوضح أن التمكين الاجتماعي والاقتصادي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم، ويفتح أمامهم آفاقاً أوسع للاستقلالية وتحقيق طموحاتهم الشخصية والمهنية، ويدعم قدرتهم على التخطيط لمستقبلهم والمساهمة الفاعلة في المجتمع، بما يعزز الاستقرار الأسري تماشياً مع أهداف عام الأسرة، ويكرس مشاركة أصحاب الهمم شركاء فاعلين في مسيرة التنمية.

وأكد مواصلة دائرة تنمية المجتمع العمل مع شركائها لترجمة مستهدفات استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم إلى نتائج ملموسة وأثر مستدام، عبر توسيع فرص الدمج والتمكين في مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ودعم بناء مجتمع أكثر تلاحماً وازدهاراً واستدامة للجميع.

من جانبها، أكدت سعادتة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، أن الارتقاء بجودة الحياة يمثل الهدف المحوري لجهود الدائرة ، مشيرة إلى أن المجتمعات الأقوى والأكثر ازدهاراً تبدأ بصحة ورفاه كل فرد فيها وتهيئة الفرص أمام الجميع للمساهمة والازدهار.

وأوضحت، أن هذا الإنجاز يجسد ما يمكن تحقيقه من خلال تمكين أصحاب الهمم من توظيف مواهبهم وخبراتهم ورؤاهم في خدمة القطاع الصحي والمشاركة الفاعلة في بناء منظومة صحية تعكس الطموحات المشتركة، مؤكدة التزام الدائرة بتمكين أصحاب الهمم من الحصول على خدمات صحية تلبي احتياجاتهم، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية في أبوظبي.

من ناحيتها قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث"، إن انضمام 100 موهبة من أصحاب الهمم يمثل محطة مهمة لـ"بيورهيلث"، وخطوة تجسد التزام المجموعة باستقطاب الكفاءات وتوفير الفرص للجميع وبناء فريق عمل يعكس تنوع المجتمعات التي تخدمها، انطلاقاً من أن الموهبة لا تعرف حدوداً، مع مواصلة توفير بيئة داعمة تمكّن أصحاب الهمم من النمو والقيادة والمساهمة في رسم مستقبل الرعاية الصحية، بدعم وتوجيه دائرتي تنمية المجتمع والصحة - أبوظبي.