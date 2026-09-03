"فخر الوطن" يحتفي باليوم العربي للصحة ويشيد بجهود أبطال خط الدفاع الأول

أبوظبي في 3 سبتمبر/ وام/ يحتفي مكتب "فخر الوطن" باليوم العربي للصحة، الذي يصادف الرابع من سبتمبر من كل عام، تزامناً مع ذكرى تأسيس مجلس وزراء الصحة العرب.

وأكد المكتب، أن هذه المناسبة تمثل فرصة سنوية لتجديد التقدير للمنظومة الصحية العربية، وفي مقدمتها الكوادر الطبية والتمريضية التي تشكل خط الدفاع الأول في حماية المجتمعات وصون صحة الإنسان.

وأشاد بالمكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات في القطاع الصحي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مستندة إلى بنية تحتية طبية متطورة، ومنظومة رعاية صحية شاملة تضاهي أرقى المعايير الدولية.

ونوّه بالدور الفاعل الذي تضطلع به الدولة في دعم جهود التعاون الصحي العربي، وإسهامها المستمر في المبادرات الإنسانية التي تعزّز صحة الشعوب في المنطقة والعالم.

وشدّد على أن أبطال خط الدفاع الأول في الإمارات، من أطباء وممرضين وكوادر طبية وإسعافية، جسّدوا على الدوام معاني التفاني والانتماء، سواءً في حماية المجتمع داخل الدولة، أو من خلال البعثات الطبية الإماراتية التي قدّمت الدعم الصحي والإنساني للمتضررين في مناطق النزاع والأزمات، امتداداً لنهج العطاء الذي أرسىى قواعده القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه".

وأكد مكتب "فخر الوطن" أن الاحتفاء باليوم العربي للصحة ليس مناسبة عابرة، بل التزام دائم بدعم منظومة صحية عربية أقوى، وتقدير مستمر لكل يدٍ امتدّت لإنقاذ حياة أو تخفيف ألم، مؤكدا دعمه الكامل لأبطال خط الدفاع الأول ، وأن جهودهم المبذولة يومياً ستبقى وساماً يفخر به الوطن.