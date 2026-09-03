"اقتصادية رأس الخيمة" تعزز حماية العلامات التجارية بمبادرة "احمِ منتجاتك من التقليد"

رأس الخيمة في 3 سبتمبر/ وام/ اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلة بإدارة الرقابة والحماية التجارية، مبادرة "احمِ منتجاتك من التقليد" التي هدفت إلى تعزيز وعي أصحاب المنشآت التجارية بأهمية حماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، والتعريف بالإجراءات القانونية التي تسهم في الحد من تداول المنتجات المقلدة وحماية حقوق أصحاب العلامات والمستهلكين.

وشملت المبادرة تنفيذ زيارات توعوية ميدانية إلى 528 منشأة تجارية في إمارة رأس الخيمة، حيث تم تعريف أصحاب المنشآت بأهداف المبادرة وآليات حماية العلامات التجارية، وسبل الإبلاغ عن حالات التقليد والممارسات التجارية المخالفة.

وأظهرت نتائج قياس رضا المنشآت المشاركة تحقيق المبادرة نسبة رضا بلغت 99%، حيث أشاد أصحاب المنشآت بأهمية الحملة وما قدمته من توعية قانونية ومعلومات تسهم في تعزيز معرفتهم بحقوقهم والتزاماتهم، وحماية أعمالهم ومنتجاتهم من ممارسات التقليد.

وقال فيصل عبد الله عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إن النتائج الإيجابية للمبادرة تعكس أهمية التواصل المباشر مع أصحاب المنشآت ورفع مستوى الوعي بحقوق الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية، كما أن تحقيق نسبة رضا تبلغ 99% يؤكد أهمية البرامج التوعوية الميدانية ودورها في تعزيز التزام المنشآت بالممارسات التجارية السليمة، بما يسهم في توفير بيئة تجارية آمنة وموثوقة وفي حماية حقوق أصحاب العلامات والمستهلكين على حد سواء.

وأضاف أن الدائرة تواصل جهودها في التصدي للمنتجات المقلدة وتشجيع أصحاب العلامات التجارية على الإبلاغ عن أي تعديات أو مخالفات، بما يتيح اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ويحافظ على تنافسية الأسواق وثقة المستهلك.

من ناحيتها أوضحت الدائرة أن عدد شكاوى العلامات التجارية المسجلة منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أغسطس بلغ 16 شكوى، مؤكدة استمرار جهودها الرقابية والتوعوية لحماية حقوق الملكية الفكرية، والحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، ودعم بيئة أعمال قائمة على الشفافية والثقة في إمارة رأس الخيمة.