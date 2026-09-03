"الإمارات للفلك": موسم الصفرية يبدأ 6 سبتمبر

الشارقة في 3 سبتمبر/ وام/ قالت جمعية الإمارات للفلك، إن موسم "الصفري" أو " الصفرية "، وهو أول مواسم الخريف، سيدخل فجر 6 سبتمبر الجاري ويستمر حتى 15 أكتوبر القادم، وذلك مع طلوع نجم / منزلة الجبهة من الأفق الشرقي، وهو أول الطوالع بعد طلوع نجم سهيل.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام /، إن منزلة الجبهة هي أول منازل الخريف وهي جبهة الأسد، وتتكون من أربعة نجوم نيرة خلف الطرف معترضة من الجنوب إلى الشمال والنجم الجنوبي منها أزرق اللون يشوبه بياض مضيء جدا ويسمى المليك أو (قلب الأسد).

وأوضح أن موعد بداية الصفرية يأتي خلال الأيام التي تلي طلوع النجم سهيل ولهذا يطلق عليه البعض "موسم سهيل "، حيث يتألق فيه النجم سهيل فوق الأفق الجنوبي الشرقي فجرا، أما تسمية الصفرية تأتي من الصفر وبداية العد لأنه أول المواسم عند العرب والعرب كانت تقول - صفرا أو أصفر أو يصفر - وقيل سميت بالصفرية لبدء موسم التبدي وارتحال الناس من المحاضر والمقايظ حيث تصفر الديار أو تخلو، وذلك لخروجهم نحو البادية وتتبع المطر والكلأ وبداية موسم الارتحال والظعن والترحال.

وأشار إلى أن نجوم الصفرية مع طلوع المنازل القمرية الثلاثة بعد طلوع سهيل هي "الجبهة، والزبرة، والصرفة" وموعدها من 6 سبتمبر حتى 15 أكتوبر يعقبها موسم "الوسم" أو ما يطلق عليه أهل البادية " المربعانية " لاعتدال الجو فيه والربيع، وكونه أوان قدوم المطر النافع، لافتا إلى أنه في الصّفرية 40 ليلة يتفاوض فيها الحرارة والاعتدال وتسمّى "المعتدلات"، وتمتد "الصفرية" أو "الصفري" ما بين انقضاء القيظ وإقبال الشتاء أو ما بين إدبار الحر وإقبال البرد .

وقال الجروان إنه في أول الصفرية يشتد الحر المشبع بالرطوبة العالية، وتشتد الرطوبة العالية، ويتشكل الضباب والندى آخر الليل وفي الصباح، ويستمر تدفق الرياح الشرقية الرطبة والتي تعمل على نشاط تكونات السحب الركامية التي تؤثر على مناطق ما حول سلسلة جبال الحجر في الإمارات وعمان وجبال السروات في اليمن وجنوب السعودية، كما تتلمس برودة أديم الأرض فجرا ويلاحظ برودة مياه البرك المكشوفة و السقاء صباحا.

وأشار إلى أنه مع منتصف الصفرية " منتصف شهر أكتوبر" يتلمس اعتدال الجو وانخفاض درجات الحرارة وتستشعر البرودة فجرا، كما تهب رياح الأكيذب التي تساعد على سرعة تغير الجو وانخفاض درجات الحرارة، وتبدأ الرياح الشمالية بالنشاط وتجلب معها السحب من جهة الشمال.

وقال إن أهل حساب الدرور يعدون المائة الأولى من "حساب الدرور" من الصفرية أو (صفري)، والتي تبدأ بطلوع سهيل وكلها من الصفري "عشر صفري، عشرين صفري، ثلاثون صفري" إلى انقضاء المائة الأولى أو مائة صفري في نهاية نوفمبر.

وأوضح أن أول مواسم الزراعة وابتداء العروة الزراعية الخريفية تبدأ حيث تبذر جميع أنواع البذور في المشاتل المحمية حماية من أشعة الشمس، كما تنقل الفسائل وتزرع الأشتال حيث يبرد باطن الأرض وتحتفظ الأرض المروية مساء برطوبة السقي طوال الليل ولفترة أطول ويحين أوان صرام أصناف كثيرة من النخيل، وفيها أيضا نضج الرمان وتزهير السدر الذي يقبل عليه النحل عليه لإنتاج أفخر أنواع العسل.