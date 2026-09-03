لاعب المنتخب الوطني للريشة الطائرة ريان ملحان يعود لصدارة التصنيف العالمي للناشئين

دبي في 3 سبتمبر/ وام/ واصل لاعبو منتخب الإمارات للريشة الطائرة، تحقيق تقدم لافت على مستوى التصنيفات الدولية، بعدما عاد لاعب المنتخب الوطني ريان ملحان إلى صدارة التصنيف العالمي للناشئين في فردي الرجال، محققًا المركز الأول عالميًا للمرة الثانية خلال عام 2026.

وقال اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، في بيان اليوم، إن ريان عاد إلى الصدارة عقب فوزه ببطولة غانا الدولية، حيث تقدم ثلاثة مراكز في التصنيف الصادر بتاريخ 1 سبتمبر 2026، ليحتل المركز الأول عالميًا برصيد 14,075 نقطة، مؤكدًا استمرار تطوره وحضوره القوي في البطولات الدولية.

وفي إنجاز جديد للريشة الطائرة الإماراتية، نجحت لاعبة المنتخب الوطني براكريتي برات في دخول قائمة أفضل 100 لاعبة في العالم في فردي السيدات، وذلك عقب تتويجها بلقب بطولة نيجيريا الدولية.

وأسهم هذا الإنجاز في تقدم براكريتي 10 مراكز دفعة واحدة لتصل إلى المركز 97 عالميًا، في خطوة مهمة ضمن مسيرتها الدولية وتطور تصنيفها العالمي.

وتعكس هذه النتائج التطور المتواصل للاعبي ولاعبات الإمارات ونجاح برامج الإعداد والمشاركات الدولية التي ينفذها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بدعم من وزارة الرياضة، ولجنة رياضة النخبة والمستوى العالي، ولجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، واللجنة الأولمبية الوطنية، ضمن إستراتيجية تستهدف إعداد لاعبين قادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات في البطولات القارية والعالمية والأولمبية.