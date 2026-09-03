سفير دولة الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية أوغندا

عنتيبي في 3 سبتمبر/ وام/ قدّم سعادة فهد آل بشر أوراق اعتماده إلى فخامة يويري كاغوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، سفيراً لدولة الإمارات لدى جمهورية أوغندا، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في القصر الرئاسي بمدينة عنتيبي.

ونقل سعادته تحيّات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة موسيفيني سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.

ورحب فخامة موسيفيني بسعادة السفير، متمنياً له التوفيق في مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جانبه، عبَر سعادة آل بشر عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية أوغندا، وحرصه على توطيد العلاقات وتفعيلها في شتّى المجالات، بما يُسهم في دعم أواصر التعاون بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا، وبحث سُبل تطويرها بما يُحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.