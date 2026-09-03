سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة ومستشفى الجامعة

الشارقة في 3 سبتمبر/ وام/ شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة ومستشفى الجامعة بالشارقة، وذلك في مكتب سموه بالجامعة.

وقّع المذكرة كل من الدكتور عبد العزيز سعيد المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية رئيس مجلس أمناء مستشفى الجامعة، والدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة.

وتأتي المذكرة في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتشمل عددًا من محاور التعاون في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي والتطوير المهني.

وتنص على التعاون في تدريب طلبة التخصصات الطبية داخل مستشفى الجامعة، من خلال توفير التدريب السريري والعملي في مختلف الأقسام، وتنظيم برامج التدريب وفق معايير الجامعة.

كما تنص على اختيار الأطباء والاختصاصيين في المستشفى والمؤهلين للعمل كأعضاء هيئة تدريس سريريين مساعدين، ومنحهم ألقابًا أكاديمية وفق اللوائح المعتمدة، إلى جانب تنظيم الإشراف على التقييمات الأكاديمية للطلبة، وتطوير مشروعات بحثية مشتركة بين الجانبين، مع إتاحة الجامعة استخدام مواردها البحثية، مثل المختبرات وبنوك الأنسجة وأدوات تحليل البيانات، وذلك للاستفادة منها في المشروعات البحثية المشتركة.

وتغطي المذكرة جوانب التعاون في برامج التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر لموظفي المستشفى، وإتاحة خدمات المكتبة الطبية للعاملين المشاركين في التدريب، إضافة إلى استضافة الجامعة للمؤتمرات والفعاليات العلمية التي ينظمها المستشفى.

وتنص على تبادل الخبرات والكوادر بين الجانبين، وتعيين منسقين لمتابعة جودة التدريب السريري، فضلًا عن مزايا تعليمية لأبناء موظفي المستشفى المؤهلين، ومزايا صحية لأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة، وذلك وفق الشروط المحددة في المذكرة.