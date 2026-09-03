جولة مينا للجولف تعلن انطلاق الموسم الجديد من مصر وتفتح باب التأهل أمام اللاعبين

دبي في 3 سبتمبر/ وام/ أعلنت جولة مينا للجولف، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها وتحظى باعتراف التصنيف الدولي للجولف، انطلاق منافسات موسمها الجديد 2026 - 2027، في أواخر نوفمبر المقبل من مصر، مع فتح باب التسجيل أمام اللاعبين الراغبين في خوض ثلاث تصفيات تأهيلية تمنحهم فرصة المشاركة في الجولة والوصول إلى المستويات العالمية.

وتنظم الجولة ثلاث تصفيات تأهيلية للمرة الأولى، بواقع اثنتين في المملكة المتحدة وواحدة في الولايات المتحدة الأمريكية، استجابة للإقبال المتزايد من اللاعبين الساعين للحصول على بطاقات المشاركة في موسم 2026 - 2027، بما يعكس التطور المستمر للجولة التي تمثل إحدى المبادرات الرياضية الإماراتية ذات الحضور الدولي في رياضة الجولف.

ويأتي ذلك ضمن جهود مجلس إدارة الجولة برئاسة كيث ووترز، رئيس ومفوض الجولة، وعضوية اللواء عبدالله الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للجولف، ودونا بينتون، المستثمرة الرئيسية، لتعزيز مكانة الجولة كمنصة تنافسية تساهم في تطوير اللاعبين ودعم مسيرتهم الاحترافية.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد بإقامة ثلاث بطولات في مصر، تبدأ الأولى في 28 نوفمبر المقبل، تليها الثانية في 3 ديسمبر، والثالثة في 8 ديسمبر، على أن يتم الإعلان عن بقية روزنامة الموسم خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت جولة مينا للجولف أن موسم 2026 - 2027 سيشهد إقامة 12 بطولة على الأقل، بإجمالي جوائز مالية لا يقل عن 1.2 مليون دولار أمريكي، فيما تبلغ قيمة الجوائز المالية لكل بطولة اعتيادية 100 ألف دولار على الأقل، مع تخصيص جوائز أكبر لبعض البطولات.

وتقام التصفيات التأهيلية الثلاث يومي 1 و2 أكتوبر 2026 في نادي دالماهوي بمدينة إدنبرة في أسكتلندا، ومن 13 إلى 15 أكتوبر في نادي سلامر أند سكواير بولاية فلوريدا الأمريكية، ويومي 20 و21 أكتوبر في المملكة المتحدة.

ويحصل أفضل 10 لاعبين في كل تصفية تأهيلية على بطاقات إعفاء تضمن لهم المشاركة في موسم 2026 - 2027، فيما يحصل أصحاب المراكز من 11 إلى 20 على فرص للمشاركة وفق فئات الإعفاء المعتمدة في الجولة.

وأكدت جولة مينا للجولف، مكانتها كمسار ناجح لتطوير اللاعبين وتأهيلهم للمنافسة على أعلى مستويات اللعبة، بعدما خرج من خلالها عدد من الأسماء البارزة، من بينهم روبرت ماكنتاير، وثريستون لورانس، وماثيو فيتزباتريك، الفائز بألقاب في البطولات الكبرى.

وقال كيث ووترز، رئيس مجلس الإدارة ومفوض جولة مينا للجولف، إن الإقبال الكبير من اللاعبين خلال الفترة الماضية دفع الجولة إلى تنظيم ثلاث تصفيات تأهيلية، من بينها أول تصفية تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن الموسم المقبل يقدم خيارات واضحة للاعبين الراغبين في المشاركة، من خلال انطلاق المنافسات في مصر وإقامة 12 بطولة على الأقل مع الحفاظ على رسوم المشاركة والعضوية دون تغيير.

وأضاف أن ضمان المشاركة في جميع بطولات الموسم المقبل يتطلب خوض إحدى التصفيات التأهيلية، معرباً عن تطلعه للترحيب بمجموعة جديدة من اللاعبين في الجولة خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويستمر التسجيل للمشاركة في التصفيات التأهيلية الثلاث عبر الموقع الرسمي لجولة مينا للجولف.