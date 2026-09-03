اكتمال الاستعدادات لانطلاق منافسات جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1

مونزا - إيطاليا في 3 سبتمبر/ وام/ تتجه أنظار عشاق رياضة المحركات حول العالم إلى حلبة مونزا الإيطالية، التي تستضيف نهاية الأسبوع الجاري منافسات جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026، وسط استعدادات مكثفة من الفرق والسائقين لخوض الجولة المرتقبة من بطولة العالم، التي تشهد منافسة قوية على صدارة الترتيب العام.

وتنطلق فعاليات السباق على حلبة أوتودرومو ناسيونالي مونزا الشهيرة، التي أعلنت اكتمال استعداداتها، حيث تعد واحدة من أقدم وأسرع الحلبات في تاريخ الفورمولا 1، وستقام المنافسات الرئيسية يوم الأحد 6 سبتمبر الجاري، بعد التجارب الحرة والتأهيلية التي تسبق السباق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتكتسب جائزة إيطاليا الكبرى أهمية خاصة هذا الموسم، كونها تمثل الجولة التي تحتضنها إيطاليا للمرة الـ110 ضمن تاريخ سباقات الفورمولا 1، فيما تقام نسخة 2026 على مسار يبلغ طوله 5.793 كيلومتر، ويتكون السباق من 53 لفة بإجمالي مسافة تتجاوز 306 كيلومترات.

وتحظى مشاركة فريق فيراري باهتمام جماهيري واسع على أرضه وبين مشجعيه، حيث يستعد الفريق الإيطالي لخوض السباق بتصميم خاص لإحياء ذكرى مرور 30 عاماً على أول انتصار للسائق الأسطوري مايكل شوماخر في جائزة إيطاليا الكبرى عام 1996، من خلال تصميم خاص لسيارتي الفريق بقيادة شارل لوكلير والبريطاني لويس هاميلتون.

ويتصدر الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق فريق مرسيدس المشهد قبل السباق، بعدما أصبح أول سائق إيطالي يتصدر بطولة العالم للفورمولا 1 منذ عقود، إلا أنه يواجه تحدياً إضافياً في مونزا بعد تعرضه لعقوبة تراجع على شبكة الانطلاق بسبب تغيير مكونات وحدة الطاقة.

كما يترقب الجمهور ظهور بطل العالم لاندو نوريس وسائق ريد بول ماكس فيرستابن، إلى جانب بقية نجوم البطولة، في سباق يعرف تاريخياً باسم "معبد السرعة" نظراً لطبيعته التي تعتمد على السرعات العالية والخطوط المستقيمة الطويلة، ما يجعل إعداد السيارة واختيار الإستراتيجية عاملين حاسمين لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأكد الإماراتي محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، إن حلبة مونزا تمثل أحد أبرز رموز رياضة المحركات، وتجسد القيم التي تميز بطولة العالم للفورمولا1.

وتعد جائزة إيطاليا الكبرى واحدة من أعرق سباقات بطولة العالم للفورمولا 1، إذ أقيمت في مونزا في معظم نسخ البطولة منذ انطلاقها عام 1950، وتحظى بمكانة استثنائية لدى الجماهير الإيطالية والعالمية لما تتميز به من تاريخ طويل وأجواء تنافسية مميزة.