اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد تناقش مسودة وثيقة سردية الاتحاد

أبوظبي في 3 سبتمبر/وام/ عقدت "اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد" اجتماعها الثاني برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي، وحضور الأعضاء الممثلين للجهات المعنية وذلك في ديوان الرئاسة بأبوظبي.

استعرضت اللجنة مسودة "الوثيقة الرسمية لسردية الاتحاد" التي تتضمن تسلسلًا تاريخيًا للأحداث والمحطات الرئيسة والشخصيات والأدوار والمفاهيم والمصطلحات المرتبطة بمسيرة قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمّ تشكيل فريق من الباحثين المتخصّصين في "الأرشيف والمكتبة الوطنية" لإعداد المسوّدة الأولية، ومن ثم تمّت مراجعتها من قبل أعضاء اللجنة، قبل أن يقوم فريق الباحثين بمراجعة الوثيقة في ضوء الملاحظات والأدلة والوثائق المعتمدة، وصولًا إلى الصيغة النهائية.

وأشاد معالي أحمد جمعة الزعابي بجهود الأعضاء في إعداد الوثيقة ومراجعتها، وتقديم الملاحظات والمدخلات التي أسهمت في إثراء محتواها وتعزيز دقتها.

وشدّد معاليه على أهمية العمل على إعداد خطة تنفيذية متكاملة، بما يضمن اعتمادها كمرجعية وطنية موحدة لسردية قيام دولة الإمارات، والاستناد إليها في المناهج الدراسية والمحتوى الإعلامي والحملات والمناسبات الوطنية وغيرها من المجالات ذات الصلة، وأكّد أهمية تحديد آليات واضحة لتفعيل الوثيقة وضمان الاستفادة منها من قبل الجهات المعنية.

كما أكّد أن الوثيقة من شأنها أن تُسهم في توحيد الخطاب الوطني المتصل بسردية الاتحاد، وتعزيز دقته واتساقه في مختلف أوجه التعبير، مع إتاحة المجال لتقديم السردية بأساليب وصيغ متنوعة تتناسب مع طبيعة كل منصّة وجمهورها على ألّا يخرج ذلك عن الإطار العام الذي تُحدّده الوثيقة.

حضر الاجتماع معالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسعادة خالد الخرجي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، وسعادة عبدالله المحيان، رئيس مكتب الشؤون الاتحادية في إمارة الشارقة، وسعادة محمد الظهوري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية والإستراتيجية بمكتب أبوظبي الإعلامي، وسعادة محمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي بعجمان، والدكتور حمد الحمادي، الأمين العام للجنة الوطنية لسردية الاتحاد.

تُعدّ "اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد" المرجعية الوحيدة المعتمدة لسردية قيام دولة الإمارات، وتُعنى بتوثيق وصياغة السردية التاريخية الدقيقة للأحداث، وضمان اتساق المحتوى الوطني والإعلامي والتعليمي مع مضامينها، بما يُجسّد الدور المحوري للوالد المؤسّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه" في تأسيس الدولة وترسيخ اتحادها.