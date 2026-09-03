"أبوظبي للصقارين" يتوج أبطال "المزاينة" بمعرض الصيد والفروسية

أبوظبي في3 سبتمبر/ وام/ تَوّج نادي أبوظبي للصقارين الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة المزاينة "فئة فرخ"، التي أقيمت مساء أمس ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026.

وشهدت المنافسات التي نظمها النادي إقبالا كبيرا، وأسفرت مسابقة شوط "الحر فرخ"، عن فوز الصقر" 7" لعبدالله بن جرة القحطاني بالمركز الأول، والصقر" منصور" لخالد بن ناصر بن مذكر الهاجري، بالمركز الثاني، كما فاز الصقر " تكريت"، للمالك نفسه بالمركز الثالث.

وتصدر الصقر "3" لعبدالله بن جره القحطاني شوط جير قرموشة (فرخ)، وجاء ثانيا الصقر"4"، للمالك نفسه، وجاء ثالثا الصقر "دبي"، لخالد بن ناصر بن مذكر الهاجري.

وكانت المراكز الثلاثة الأولى من نصيب المالك خالد بن ناصر بن مذكر الهاجري في شوط البيور جير "فرخ"، عبر الصقور" عزّام"، و"طحّان"، و"حبشان".

وأكد نادي أبوظبي للصقارين أن المشاركة الكبيرة والتنافس القوي بين الصقور، والتفاعل اللافت من ملاك المرابط والصقارين، تعزز مؤشرات نجاح الحدث، بالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، بما يتماشى مع أهمية هذه الرياضة التراثية، بإرثها التاريخي، وأثرها المحوري في المحافظة على رياضة الآباء والأجداد.