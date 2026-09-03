"كهرباء الشارقة" تنجز مشروع مياه استراحة السحب بخورفكان بتكلفة 50 مليون درهم

الشارقة في 3 سبتمبر/ وام/ أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروعا متكاملا لتمديد المياه إلى استراحة السحب بمدينة خورفكان بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 50 مليون درهم وذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وفي إطار خطط الهيئة لتعزيز منظومة الأمن المائي وتطوير البنية التحتية للمياه في مدينة خورفكان.

وأوضح المهندس سعود عبد العزيز مدير إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن المشروع يعد من المشاريع النوعية نظراً لطبيعة المنطقة الجبلية والتحديات الهندسية المرتبطة بفروقات المناسيب والارتفاعات الكبيرة، وشمل المشروع تنفيذ شبكة مياه بطول يقارب 7 كيلومترات إلى جانب محطات الضخ والخزانات والمنشآت المرتبطة بها وفق حلول هندسية تتناسب مع طبيعة التضاريس وتضمن كفاءة واستمرارية الإمداد المائي.

وأكد أن المشروع لا يقتصر على خدمة استراحة السحب فقط، بل تم تصميم الشبكة لتخدم جميع المرافق والمواقع الواقعة على امتداد مسار المشروع، مع إضافة نقاط ربط مستقبلية لخدمة منطقة حياوة 3 السكنية، بما يتيح التوسع في الشبكة مستقبلاً وتلبية احتياجات المنطقة مع نمو الطلب على المياه.

وأضاف أن المشروع يعكس توجه الهيئة نحو تنفيذ بنية تحتية متكاملة لا تلبي الاحتياجات الحالية فحسب، بل تراعي كذلك متطلبات التوسع العمراني المستقبلي، بما يعزز كفاءة ومرونة منظومة المياه في مدينة خورفكان.