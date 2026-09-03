الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى يطلق "مبادرة دعم منتجي الحبارى"

أبوظبي في 3 سبتمبر/وام/ أطلق الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى مبادرة «دعم منتجي الحبارى» خلال الدورة الثالثة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، بهدف توفير مسار منظم يتيح لمنتجي الحبارى من المواطنين تطوير مشاريع مسؤولة ومستدامة لإكثار الحبارى.

تهدف المبادرة إلى دعم الأفراد الذين يديرون حالياً مشاريع لإنتاج الحبارى أو يعتزمون إنشاء مشاريع جديدة، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات العملية والإرشاد اللازم لإكثار الحبارى، وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة في مجالات الرفق بالحيوان، والأمن الحيوي، والإدارة التشغيلية.

وتتولى مؤسسة «إكثار» لتنمية الحياة الفطرية تنفيذ الجوانب العلمية والفنية للمبادرة، استناداً إلى خبرتها الممتدة في تقديم حلول المحافظة على الطبيعة القائمة على أسس علمية، وبصفتها الشريك الاستراتيجي المشغّل لمراكز الصندوق وبرامجه ومشاريعه داخل الدولة وخارجها.

ويبدي الراغبون في الانضمام اهتمامهما من خلال التسجيل المبدئي، تمهيداً لتقييم مستوى الجاهزية لديهم، وتحديد أوجه الدعم المطلوبة.

وبناءً على نتائج التقييم، يشارك المقبولون وفرق عملهم في ورش عمل ودورات وبرامج تدريبية متخصصة تُنفَّذ من خلال أكاديمية أبوظبي للطبيعة، وتغطي الجوانب الرئيسية لإكثار الحبارى بصورة مسؤولة وإدارة مرافق الإكثار.. ويحصل المشاركون على شهادات معتمدة عند استكمالهم البرامج التدريبية بنجاح.

وتشمل المبادرة إمكانية إعارة طيور تكاثر للمشاركين المستوفين للشروط، بنظام حق الاستخدام المؤقت وامتلاك الإنتاج، بعد استكمال متطلبات التقييم والتدريب، إلى جانب استمرار تقديم الإرشاد والدعم الفني مع تطور مشاريعهم.

وقال محمد المطوع الظاهري، المدير العام بالإنابة للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى:" يرتبط طائر الحبارى ارتباطاً وثيقاً بتراثنا الوطني، غير أن إكثاره في الأسر يتطلب الحصول على قدر كبير من المعرفة والمسؤولية وتطبيق الممارسات السليمة.. ومن خلال هذه المبادرة، نضع خبراتنا المتراكمة في خدمة المنتجين الراغبين في تأسيس أو تطوير مشاريعهم بأسلوب مسؤول ومستدام.

وأضاف: "ستجمع هذه المبادرة، التي تتولى تشغيلها مؤسسة "إكثار"، بين التدريب المتخصص الذي تقدمه أكاديمية أبوظبي للطبيعة والإرشاد الفني والتواصل المستمر من الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى.. ومن خلال مسار منهجي متكامل، نسعى إلى تمكين المشاركين من تطوير عمليات إكثار مسؤولة تُدار وفق أفضل الممارسات، وتعزيز القدرات المحلية، وترسيخ المعايير المناسبة على مستوى هذا القطاع.

وتم إطلاق المبادرة خلال المعرض الدولي للصيد والفروسية 2026 في إطار الجهود الأوسع التي يبذلها الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى وشركاؤه في "إكثار لتنمية الحياة الفطرية" للتواصل مع المنتجين وأفراد المجتمع المعنيين بالمحافظة على الحبارى وصون التراث الثقافي المستدام.

ويمكن للراغبين في التسجيل إبداء اهتمامهم بالمبادرة عند زيارة الجناح المشترك لبرنامج الشيح زايد للحفاظ على الحبارى والذي يضم الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى وإكثار لتنمية الحياة الفطرية في الجناح رقم A-020 بمنطقة الأتريوم خلال المعرض، أو عبر الموقع الإلكتروني: https://houbarafund.gov.ae/breeder-support

ويُعد تسجيل الاهتمام المرحلة الأولى من إجراءات الالتحاق بالمبادرة، ويخضع للتقييم والقبول النهائي.