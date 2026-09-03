مصرف الشارقة الإسلامي و"ربع قرن" يعززان الوعي المالي لدى اليافعين

الشارقة في 3 سبتمبر / وام / نفّذ مصرف الشارقة الإسلامي بالتعاون مع مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين سلسلة متكاملة من الجلسات وورش العمل والتطبيقات العملية في التوعية المالية والمصرفية بهدف تزويد اليافعين بالمعرفة والمهارات التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مالية واعية ومسؤولة، وتعزز جاهزيتهم لإدارة شؤونهم المالية في مختلف مراحل حياتهم.

واستهدفت الفعالية التوعوية الجديدة نحو 40 يافعاً ويافعة تراوحت أعمارهم بين 14 و18 عاما بواقع 20 مشاركاً من أعضاء مجلس شورى أطفال الشارقة و20 مشاركة من فتيات سجايا الشارقة ونُفذت بصورة مستقلة لكل مجموعة على مدى ثلاثة أيام وجمعت بين الجلسات التفاعلية وورش العمل والتطبيقات العملية والمحاكاة المستوحاة من مواقف الحياة اليومية وتناولت قيادة الذات والإدارة المالية والادخار والاستثمار والثقافة المصرفية والحماية من الاحتيال المالي.

وتعكس هذه المرحلة من التعاون نهج مصرف الشارقة الإسلامي في بناء الثقافة المالية منذ المراحل العمرية المبكرة من خلال تطوير محتوى يتناسب مع احتياجات كل مرحلة عمرية ويساعد المشاركين على تحويل المعرفة إلى ممارسات عملية كما أنها تأتي امتداداً لتعاون المصرف مع مؤسسة ربع قرن خلال عام 2025 الذي شهد تنفيذ 10 ورش للتوعية المالية استفاد منها 250 طفلاً تراوحت أعمارهم بين 9 و12 عاماً في مراكز أطفال الشارقة.

وقال حسن البلغوني رئيس الاتصال المؤسسي وتوعية العملاء في مصرف الشارقة الإسلامي :" ننظر في مصرف الشارقة الإسلامي إلى تعزيز الوعي المالي لدى الأجيال الجديدة باعتباره جزءاً مهماً من مسؤوليتنا المجتمعية والتزامنا بتمكين أفراد المجتمع وتمثل الثقافة المالية مهارة حياتية أساسية تتزايد أهميتها مع تقدم اليافعين في العمر واتساع مساحة القرارات التي يتخذونها بصورة مستقلة ومن خلال تعاوننا مع مؤسسة ربع قرن نحرص على تقديم المفاهيم المالية بأسلوب عملي يتناسب مع أعمار المشاركين ويرتبط بحياتهم اليومية بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعياً وقدرة على إدارة موارده واتخاذ قرارات مالية مسؤولة" .

من جانبها قالت نور خالد الحمادي مدير مركز ربع قرن للمهارات الحياتية : "نؤمن في مؤسسة ربع قرن بأن تمكين الأجيال الجديدة لا يقتصر على اكتساب المعرفة بل يمتد إلى بناء المهارات التي تساعدهم على قيادة ذواتهم واتخاذ قرارات واعية ومن خلال تعاوننا مع مصرف الشارقة الإسلامي أتحنا للمنتسبين تجربة تطبيقية تعزز قدرتهم على ترتيب أولوياتهم وإدارة مواردهم والتخطيط لمستقبلهم المالي بمسؤولية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الأطفال واليافعين المستفيدين الموثقين من مبادرات التعاون بين مصرف الشارقة الإسلامي ومؤسسة ربع قرن خلال عامي 2025 و2026 إلى 290 مستفيداً في خطوة تعكس التزام الجانبين بتعزيز الثقافة المالية لدى الأجيال الجديدة وبناء مهارات تساعدهم على التعامل مع المال بمسؤولية ووعي منذ مراحل عمرية مبكرة.