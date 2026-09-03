مذكرة تفاهم بين "فرجان دبي" و"مصنع الإمارات للمسكوكات" لتعزيز التعاون ودعم المبادرات المجتمعية

دبي في 3 سبتمبر/ وام/ وقّعت مؤسسة فرجان دبي مذكرة تفاهم مع مصنع الإمارات للمسكوكات "دار سكّ وتكرير المعادن الثمينة ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة"، وذلك تأكيداً على العلاقات المتميزة التي تجمع بين الجانبين، وتجسيداً لحرصهما المشترك على تعزيز أوجه التعاون وبناء شراكة مثمرة تُسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، ودعم المبادرات والفعاليات التي تخدم المجتمع وتعزّز جودة الحياة.

وقّعت مذكرة التفاهم عن مؤسسة فرجان دبي علياء الشملان، المدير التنفيذي للمؤسسة، وعيسى سعيد الفلاسي، رئيس مجلس الإدارة في "مصنع الإمارات للمسكوكات"، في خطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين الجانبين، وتفتح المجال أمام تنفيذ مجموعة من المبادرات المشتركة ذات الأثر المجتمعي.

تأتي الشراكة كمرحلة جديدة من التعاون القائم بين الجانبين، بعدما أطلق "مصنع الإمارات للمسكوكات"، بالتعاون مع «حي دبي للذهب»، في أبريل الماضي، مجموعة محدودة الإصدار من العملات التذكارية المسكوكة من الذهب والفضة، احتفاءً بحملة «فخورين بالإمارات»، على أن يتم تخصيص عائدات بيع هذه العملات التذكارية إلى "فرجان دبي"، دعماً لبرامجها ومبادراتها المجتمعية.

وقالت علياء الشملان، المدير التنفيذي لمؤسسة فرجان دبي: " تمثل مذكرة التفاهم مع مصنع الإمارات للمسكوكات خطوة مهمة في مسيرة التعاون مع إحدى المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي لها حضورها ومكانتها في دولة الإمارات، ونعتز بما تتيحه هذه الشراكة من فرص لتوحيد الجهود وتسخير الإمكانات بما يخدم المجتمع ، فيما ننظر إلى هذه المذكرة باعتبارها بداية جديدة لعلاقات تعاون مثمرة، تتيح لنا العمل معاً على دعم الفعاليات والمبادرات المجتمعية والوطنية، وتعزيز حضورها وتأثيرها في مختلف الأحياء السكنية في دبي.

وأضافت:" نؤمن بأن الشراكات الفاعلة بين المؤسسات المجتمعية والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتطوير المبادرات التي تستجيب لاحتياجات أفراد المجتمع وتدعم تطلعاتهم، ولذلك نحرص في فرجان دبي على بناء منظومة متكاملة من التعاون مع مختلف الجهات، بما يعزز جودة الحياة ويرسخ ثقافة المشاركة المجتمعية..ونقدّر ما يقدمه مصنع الإمارات للمسكوكات من دعم ومبادرات تعكس التزامه بمسؤوليته تجاه المجتمع، وتسهم في إيجاد المزيد من المساحات والفرص التي تجمع الأهالي وتدعم الأفكار والمشاريع ذات القيمة المجتمعية».

من جانبه، قال عيسى سعيد الفلاسي": يسعدنا أن نبدأ هذه المرحلة الجديدة من التعاون مع مؤسسة فرجان دبي، انطلاقاً من إيماننا بأهمية دعم المبادرات التي تلامس احتياجات المجتمع وتوفر فرصاً حقيقية للتفاعل والمشاركة.. وتمثل هذه الشراكة امتداداً لالتزامنا بدورنا في دعم المجتمع المحلي، والمساهمة في إنجاح الفعاليات والمبادرات التي تجمع أفراد المجتمع وتعزز روح التواصل والانتماء".

وأضاف الفلاسي:" نحرص من خلال تعاوننا مع فرجان دبي على الإسهام في مبادرات تحقق أثراً مجتمعياً مستداماً، وتدعم الجهود الرامية إلى بناء مجتمعات أكثر ترابطاً وتفاعلاً.. ونرى أن تكامل الخبرات والإمكانات بين المؤسسات الاقتصادية والمجتمعية يتيح فرصاً أوسع لإطلاق مبادرات نوعية تعود بالنفع على أفراد المجتمع، وتواكب توجهات دولة الإمارات في ترسيخ المسؤولية المجتمعية وتعزيز جودة الحياة.»