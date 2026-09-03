"بايبروورلد ميدل إيست 2026" يجمع رواد صناعة الورق والقرطاسية في دبي أكتوبر المقبل

دبي في 3 سبتمبر/وام/ يستضيف مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل فعاليات الدورة الخامسة عشرة من معرض “بايبروورلد ميدل إيست 2026” الذي يجمع تحت مظلته نخبة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية المتخصصة في قطاعات الورق والقرطاسية واللوازم المكتبية والفنون والحرف اليدوية.

يوفر المعرض الذي تنظمه ميسي فرانكفورت ميدل إيست منصة متخصصة لاستكشاف أحدث المنتجات والحلول والابتكارات وبناء الشراكات وفتح آفاق جديدة للأعمال والتعاون والنمو في أسواق منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وتسلط دورة هذا العام الضوء على الحلول المستدامة والتوجهات الجديدة التي تسهم في رسم مستقبل صناعة الورق والقرطاسية إلى جانب استعراض مجموعة واسعة من المنتجات تشمل الورق والمنتجات الورقية واللوازم المكتبية والمدرسية ومستلزمات القرطاسية الرقمية ومواد الفنون والحرف ومعدات الفصول الدراسية وآلات معالجة الورق

وتتضمن فعاليات المعرض “منصة الإبداع الفني” التي تقدم تجارب عملية وتبرز المواهب الفنية إلى جانب “نادي النخبة” والردهة الإعلامية وقسم الاستدامة فيما يحظى محور الاستدامة بحضور بارز ضمن فعاليات الدورة الجديدة من خلال شراكة مع مجلس رعاية الغابات بهدف تسليط الضوء على الابتكارات والشراكات والممارسات التي تدعم تطوير صناعة أكثر مسؤولية واستدامة.