الهلال الأحمر يكرم كوادره التطوعية تقديرا لدورها في تعزيز رسالة الهيئة الإنسانية

أبوظبي في 3 سبتمبر / وام / كرمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مجموعة من كوادرها التطوعية تقديرا لدورها في دعم رسالة الهيئة الإنسانية والتطوعية، وتعزيز جهودها جهة إنسانية رائدة، والمساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجا عالميا في العمل الإنساني.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته الهيئة بمقرها في أبوظبي اليوم، وشمل التكريم 391 متطوعا من المتميزين على مستوى الدولة، الذين نفذوا مهام إنسانية تطوعية خلال السنتين الماضيتين.

شارك في مراسم التكريم سعادة أحمد ساري المزروعي الأمين العام للهلال الأحمر، إلى جانب عدد من المسؤولين في الهيئة.

وفي كلمته بهذه المناسبة نقل سعادة عمير محمد المهيري نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية في الهلال الأحمر، شكر وتقدير القيادة العليا في الهيئة للمتطوعين على جهودهم المتميزة في مجالات العمل التطوعي والإنساني، وما يقدمونه من تضحيات كبيرة لتعزيز دور الدولة الرائد في هذا المجال الحيوي.

وقال إن مجتمع الإمارات عرف قيم ومضامين العمل التطوعي منذ وقت طويل، وتجسدت روحه في جميع قطاعاته، وأثمرت إيجاد نسيج متماسك يسوده التكافل والإيثار والسعي في قضاء حوائج الآخرين ونجدة الملهوفين و إسعاد المحرومين، وتعمقت مبادئ الخير والبر والإحسان النابعة من تعاليم الدين الحنيف وقيمه السامية في نفوس الأجيال المتعاقبة من شعب الإمارات الوفي لأهله وجيرانه والإنسانية جمعاء ، واستطاع أن يضع بصماته المميزة على خريطة الفعل الخيري إقليميا ودوليا حتى ارتبط اسم الدولة بحب الخير ومجالاته المختلفة .

وأكد المهيري أن المتطوعين يقومون بدور فاعل في تجسيد الأهداف والمبادئ السامية التي تسعى هيئة الهلال الأحمر لتحقيقها على أرض الواقع، وذلك من خلال برامجها و أنشطتها الممتدة لكل صاحب حاجة داخل الدولة ولكافة الشعوب التي تعاني من وطأة الظروف، مشددا على أن مساهماتهم كانت صورة مشرقة لأبهى صور البذل والعطاء ومن أهم أحد أسباب ارتياد هيئة الهلال الأحمر لكافة أوجه النشاط الإنساني والتطوعي.

وأضاف أن هذا المخزون الحضاري في المجال الإنساني ما كان ليتحقق لولا وضوح الرؤية و تحديد الأهداف وتضافر الجهود و إخلاص النية لله سبحانه وتعالى من قبل القائمين على الأمر والعاملين في هذا المجال وعلى رأسهم المتطوعون الذين هم شركاء العمل الإنساني الخيري.

وقال نائب الأمين العام :"إننا إذ نحتفي بمتطوعي الهلال الأحمر اليوم، فإننا نؤكد لهم مدى فخرنا واعتزازنا بمبادراتهم النبيلة ومواقفهم الإنسانية الأصيلة، ونعلن لهم عن اعتزازنا بجميل صنعهم وعظيم بذلهم، ونجدد في ختام كلمته الشكر والثناء للمتطوعين على جهودهم التطوعية".

وأعرب عن تقدير الهيئة للجهات الراعية لأنشطة وبرامج الهلال الأحمر الخاصة بدعم قدرات المتطوعين لأداء رسالتهم السامية بكفاءة عالية واقتدار.

وتحدث في الحفل المتطوع محمد خليفة مطر المزروعي نيابة عن المكرمين، موجها الشكر لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على إتاحتها لهم فرصة الانخراط والمشاركة في أعمالها وبرامجها الإنسانية والتطوعية.

وقال إن الهيئة اهتمت بكوادرها التطوعية، ووفرت لهم كل سبل التدريب والتأهيل والإلمام بأساليب العمل التطوعي، حتى أصبحت مشاركاتهم فاعلة ومؤثرة، وتخدم أهدافها العليا في نشر قيم ومضامين العمل التطوعي بين شرائح المجتمع كافة، وتعزز دورها الرائد في ميادين العطاء الإنساني.