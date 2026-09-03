" معا " تؤكد دعمها مشاركة المرأة الإماراتية في صناعة الأثر المجتمعي

أبوظبي في 3 سبتمبر/وام/ تواصل هيئة المساهمات المجتمعية – معاً جهودها الرامية إلى تعزيز تماسك الأسرة والمجتمع في إمارة أبوظبي، من خلال دعم المبادرات والحلول الاجتماعية التي تستجيب للاحتياجات المجتمعية وتسهم في تحسين جودة الحياة وذلك في إطار " عام الأسرة 2026 " .

وتولي الهيئة أهمية خاصة لتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في صناعة الحلول، انطلاقاً من إيمانها بأن الأثر الاجتماعي المستدام يتحقق بتكامل الجهود، وبأن المرأة الإماراتية تمثل شريكاً أساسياً في بناء الأسرة وتعزيز تماسك المجتمع والمساهمة في مسيرة التنمية.

وأكدت آمنة الزعابي، مدير إدارة المساهمات لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، أن المرأة الإماراتية تواصل ترسيخ حضورها كشريك أساسي في مسيرة التنمية، من خلال دورها المحوري في بناء الأسرة وتعزيز تماسك المجتمع، إلى جانب إسهاماتها الفاعلة في مختلف المجالات.

وقالت الزعابي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2026، إن الاحتفاء بالمرأة الإماراتية يتزامن هذا العام مع «عام الأسرة»، بما يعكس أهمية التكامل بين تمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، مؤكدة أن الأسرة تمثل الأساس الذي تنطلق منه عملية بناء مجتمع قوي وقادر على مواصلة مسيرة التنمية.

وأضافت أن المرأة الإماراتية تؤدي دوراً محورياً في بناء الأسرة وترسيخ القيم الإيجابية لدى الأجيال، وفي الوقت ذاته تواصل حضورها الفاعل في مختلف القطاعات والمجالات، بما يعكس قدرتها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية وإسهاماتها في التنمية والعمل المجتمعي.

وأوضحت أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل» يجسد ما تتمتع به المرأة الإماراتية من طموح وقدرة على التطور والإنجاز، ويؤكد أهمية تكامل الجهود بين الأسرة والمجتمع والمؤسسات لتهيئة بيئة داعمة تمكّن المرأة من مواصلة تحقيق طموحاتها وتعزيز أثرها.

وأشارت الزعابي إلى أن المرأة تؤدي دوراً أساسياً في المساهمة في تقديم الحلول المجتمعية، من خلال مشاركتها في تحديد الاحتياجات والتحديات وطرح الأفكار والمبادرات التي تستجيب لها، لافتة إلى أن إشراك المرأة في منظومة العمل المجتمعي يسهم في تطوير حلول أكثر شمولاً واستدامة، مستفيدة من خبراتها وتجاربها ودورها المحوري في الأسرة والمجتمع.

وقالت إن هيئة المساهمات المجتمعية – معاً تعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم المبادرات والشراكات التي تسهم في إحداث أثر اجتماعي مستدام، بما يتيح لأفراد المجتمع، ومن بينهم المرأة، دوراً فاعلاً في المساهمة في معالجة التحديات الاجتماعية وتطوير الحلول التي تستجيب للأولويات والاحتياجات المجتمعية.

وتقدمت في ختام تصريحها بأسمى مشاعر التقدير والاعتزاز إلى كل امرأة إماراتية أسهمت بعلمها وعملها وطموحها في دعم مسيرة التنمية، مثمنةً دور الأسرة والمجتمع والمؤسسات في توفير بيئة محفزة تعزز مشاركة المرأة وتمكّنها من مواصلة دورها في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً.