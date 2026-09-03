جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والمجلس الثقافي البريطاني يوقعان مذكرة تفاهم

أبوظبي في 3 سبتمبر / وام / وقعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني في دولة الإمارات، لتعزيز الشراكة وتوسيع مجالات العمل المشترك في التعليم والبحث العلمي والتطوير المهني.

تأتي المذكرة في إطار توجه الجامعة إلى بناء شراكات نوعية مع المؤسسات الرائدة، بما يسهم في الارتقاء بتجربتها التعليمية والبحثية، وتطوير قدرات الطلبة والكوادر، وفتح آفاق أوسع أمام الباحثين للتفاعل مع التجارب والممارسات العالمية.

وتشمل مجالات التعاون تنفيذ المشروعات البحثية والدراسات المشتركة، والنشر الأكاديمي والعلمي، وتبادل المنشورات والوثائق والمصادر، وتنظيم الدورات التدريبية المعتمدة والمؤتمرات والندوات، إلى جانب برامج التطوير المهني لمعلمي اللغة الإنجليزية وطلاب الجامعة.

وتتضمن المذكرة الاتفاق على تنفيذ نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي IELTS في مقر الجامعة، وما يصاحبه من جلسات تعريفية واختبارات مهنية وأكاديمية.

وقال أحمد الحميري نائب مدير الجامعة لقطاع التطوير والاستثمار، إن المذكرة تعكس رؤية الجامعة لمستقبل التعليم العالي، الذي بات يقوم على التكامل بين التخصص والمهارة، والانفتاح على التجارب المتقدمة، والقدرة على تحويل العلاقات المؤسسية إلى قيمة مضافة للطالب والباحث.

وأشار إلى أن التحولات الكبرى التي يشهدها العالم تعيد صياغة مفهوم الجامعة ووظيفتها، وتجعل من الشراكات النوعية ركيزةً للارتقاء بالتعليم والبحث، وإعداد أجيال تمتلك القدرة على الإسهام بفاعلية في صناعة المستقبل.. مؤكدا أن الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني تكتسب أهميتها من تكامل مساراتها البحثية والتعليمية والمهنية والثقافية.

وأضاف: "نأمل أن تفتح هذه الشراكة أمام طلبتنا وباحثينا فضاءً أوسع للبحث والتعلم والتواصل الدولي، وتدعم بناء كفاءات تمتلك المعرفة والمهارة والثقة للحضور والتأثير عالميا".