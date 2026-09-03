انطلاق منافسات الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين غدا

أبوظبي في 3 سبتمبر /وام/ تنطلق غداً منافسات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وتستمر حتى الأحد المقبل، وسط مواجهات تحمل أهمية كبيرة في سباق الصدارة، وأخرى لتعويض النتائج وتصحيح المسار مع بداية الموسم.

وتشهد المنافسة استمرار ثلاثة فرق في الصدارة بالعلامة الكاملة، هي شباب الأهلي والجزيرة والعين برصيد 9 نقاط لكل منها، فيما تتطلع أندية الظفرة وحتا وبني ياس إلى حصد أولى نقاطها هذا الموسم، وتتجه الأنظار إلى قمة الجولة التي تجمع شباب الأهلي والجزيرة.

وتفتتح مباريات الجولة غدا بلقاء كلباء والعين على استاد كلباء في الساعة 17:45، ويسعى كلباء إلى تحقيق فوزه الأول بعد أن حصد نقطة واحدة من أول ثلاث مباريات، فيما يدخل العين اللقاء بهدف مواصلة انتصاراته والحفاظ على العلامة الكاملة ومواصلة المنافسة على الصدارة.

وفي اليوم ذاته، يستضيف الوصل فريق خورفكان على استاد زعبيل عند الساعة 20:15، ويتطلع الوصل إلى استعادة نغمة الانتصارات بعدما توقف رصيده عند 6 نقاط في المركز الرابع إثر خسارته في الجولة الماضية، بينما يخوض خورفكان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق فوزه الأول في الجولة الثالثة، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز العاشر.

وتتواصل منافسات الجولة يوم السبت بإقامة ثلاث مباريات، إذ يلتقي بني ياس وحتا على استاد بني ياس عند الساعة 17:45، في مواجهة يبحث خلالها الفريقان عن أول انتصار وأول نقاط في الموسم.

وفي التوقيت ذاته، يستقبل الشارقة فريق يونايتد على استاد الشارقة، في لقاء يتساوى فيه الفريقان برصيد 6 نقاط، بعدما حقق كل منهما الفوز في مباراتين مقابل خسارة واحدة.

وتختتم مباريات السبت بقمة الجولة التي تجمع شباب الأهلي والجزيرة على استاد راشد عند الساعة 20:15، في مواجهة مباشرة على الصدارة، بعدما حقق الفريقان العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، مع تصدر شباب الأهلي جدول الترتيب بفارق الأهداف.

وتُختتم منافسات الجولة يوم الأحد بمباراتين، يستضيف النصر فريق عجمان على استاد آل مكتوم عند الساعة 17:45، ويسعى الفريقان إلى تعزيز رصيدهما، إذ يحتل النصر المركز الثامن برصيد 4 نقاط، فيما يأتي عجمان في المركز السابع برصيد 6 نقاط.

وفي المباراة الثانية، يستقبل الظفرة فريق الوحدة على استاد حمدان بن زايد عند الساعة 20:15، ويأمل الظفرة في حصد أولى نقاطه هذا الموسم، بينما يتطلع الوحدة إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي، بعدما استعاد توازنه بالفوز في الجولة الثالثة عقب خسارته في أول جولتين، من أجل التقدم في جدول الترتيب.