عمر الدرعي يلتقي مفتي مصر ويبحثان تعزيز التعاون الإفتائي في قضايا الأسرة والذكاء الاصطناعي

القاهرة في 3 سبتمبر / وام / التقى معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد - مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية المنعقد في القاهرة، بحضور الدكتور سبع سالم الكعبي الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي والوفد المرافق له.

بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون العلمي والمؤسسي في مجال الإفتاء، وتبادل الخبرات والمعارف بين مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ودار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بما يسهم في تطوير العمل الإفتائي ومواكبة القضايا والمستجدات المعاصرة.

و تناول اللقاء بصورة خاصة قضايا الأسرة وما تشهده من تحولات اجتماعية وتقنية متسارعة، وأهمية تطوير المعالجات الإفتائية التي تجمع بين التأصيل الشرعي وفهم الواقع ومراعاة المآلات، وتسهم في دعم استقرار الأسرة وتماسكها وصون قيمها.

وناقش الجانبان آفاق الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات والمحتوى الإفتائي، وتبادل التجارب في توظيف الأدوات الرقمية الحديثة بصورة مؤسسية ومسؤولة بما يعزز جودة المعرفة الإفتائية، ويرفع كفاءة الوصول إلى الخدمات، ويحافظ على موثوقية الفتوى ودقة مخرجاتها.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإفتائية، وتعزيز الشراكات العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم تطوير الإفتاء المؤسسي ويعزز قدرته على الاستجابة للتحولات المجتمعية والتقنية واستشراف قضايا المستقبل.