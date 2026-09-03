منتسبو" تطوير" يطلعون على آليات عمل "استشاري الشارقة"

الشارقة في 3 سبتمبر / وام / اطلع منتسبو مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات " تطوير " التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين خلال زيارتهم للمجلس الإستشاري بالشارقة على تاريخ نشأته وتطوّر تجربته التشريعية إلى جانب التعرف على هيكله التنظيمي وأجهزته المختلفة وآليات عمل رئاسة المجلس واللجان والأمانة العامة بما أتاح لهم فهماً أشمل لطبيعة العمل المؤسسي والبرلماني واختصاصات مختلف الجهات والأدوار التي تضطلع بها.

وتعرفوا أيضا على آليات تشكيل لجان المجلس واختصاصاتها وإجراءات مناقشة الموضوعات العامة ومشروعات التوصيات وما تتضمنه من مراحل تبدأ بطرح الموضوع ودراسته وإحالته إلى اللجنة المختصة وصولاً إلى مناقشته ورفع التوصيات بشأنه بما يعكس أهمية العمل البرلماني القائم على الدراسة والحوار وتبادل الآراء.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والذي يجسد أهمية تكامل الجهود المؤسسية في تقديم تجارب تعليمية نوعية تجمع بين المعرفة النظرية والممارسة الواقعية وتمنح منتسبي برنامج القمة البرلمانية في الشارقة فرصة للاطلاع المباشر على بيئة العمل البرلماني بما يسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في المجالات البرلمانية والمؤسسية مستقبلاً.