كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة يمنح جماهيره تجربة سياحية وثقافية متكاملة في أبوظبي

أبوظبي في 3 سبتمبر /وام/ تستضيف أبوظبي النسخة الافتتاحية من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة يومي 18 و19 سبتمبر الجاري في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، في حدث يجمع بين المنافسات الرياضية رفيعة المستوى وتجارب ثقافية وسياحية وترفيهية متنوعة، بما يتيح للجمهور قضاء عطلة متكاملة في الإمارة.

تشهد البطولة مشاركة أربعة من أبرز الأندية، هي أولمبياكوس بيرايوس حامل لقب الدوري الأوروبي لكرة السلة “اليوروليغ”، وفنربخشة تارفين إسطنبول بطل نسخة 2025، وريال مدريد وصيف نسخة 2026 وصاحب الرقم القياسي برصيد 11 لقباً أوروبياً، إلى جانب نادي دبي لكرة السلة ممثل دولة الإمارات.

وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أن منافسات نصف النهائي تنطلق يوم الجمعة 18 سبتمبر ويلتقي فيها أولمبياكوس بيرايوس مع فنربخشة تارفين إسطنبول عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، فيما يواجه نادي دبي لكرة السلة فريق ريال مدريد عند الساعة التاسعة مساءً.

وفي اليوم التالي، تُقام مباراة تحديد المركز الثالث عند الساعة السادسة مساءً، تليها المباراة النهائية عند الساعة التاسعة مساءً لتتويج بطل النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة.

ومع إقامة المباريات في الفترة المسائية، تتيح أبوظبي لزوار البطولة استثمار ساعات النهار في استكشاف أبرز وجهاتها السياحية والثقافية والترفيهية، وفي مقدمتها جزيرة ياس التي تضم مدنها الترفيهية الشهيرة، ومنها عالم فيراري أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، إضافة إلى تجارب القيادة في حلبة مرسى ياس.

ومن جانبها توفر منطقة ياس باي ووترفرونت، الواقعة على مقربة من الاتحاد أرينا، خيارات متنوعة من المطاعم التي تقدم أطباقاً من مختلف المطابخ العالمية.

وتضم المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات عدداً من أبرز المعالم الثقافية، تشمل متحف اللوفر أبوظبي، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، بما يتيح للزوار التعرف إلى الإرث الثقافي والإنساني للدولة وخوض تجارب فنية وتفاعلية متنوعة.

ويمكن لزوار البطولة أيضاً زيارة عدد من أبرز معالم العاصمة، من بينها جامع الشيخ زايد الكبير وقصر الوطن، اللذان يقدمان تجربة تعكس قيم التسامح والانفتاح، وتبرز جوانب من تاريخ دولة الإمارات وإرثها الحضاري.

وتوفر جزيرة ياس مجموعة من الفنادق والمنتجعات القريبة من الاتحاد أرينا والمدن الترفيهية، فيما تتيح مناطق شاطئ الراحة وجزيرة السعديات خيارات إقامة إضافية تجمع بين سهولة الوصول إلى البطولة والاستمتاع بالشواطئ والمعالم الثقافية.

وتقدم أبوظبي، من خلال استضافتها كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، تجربة متكاملة تجمع بين الرياضة والثقافة والترفيه، بما يعزز مكانتها وجهة عالمية لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية.