شرطة أبوظبي تبحث مع سفارة كازاخستان التعاون المشترك وسبل تطويره

أبوظبي في 3 سبتمبر / وام / بحثت شرطة أبوظبي مع سفارة جمهورية كازاخستان لدى الدولة أوجه التعاون المشترك وسبل تطويره، وتبادلتا الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة مجالات الاستفادة المتبادلة من التجارب والممارسات لدى الطرفين، بما يعزز فرص التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، سعادة راوان جومابيك، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، بحضور اللواء سعيد محمد الكعبي، مدير قطاع المهام الخاصة، والعميد جاسم محمد الهرمودي، نائب مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، وعدد من الضباط.

يأتي اللقاء في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين، وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير أوجه التعاون ودعم العمل المشترك