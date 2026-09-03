شرطة دبي توقع مذكرة تفاهم مع "ميلانيون لتكنولوجيا صناعة المركبات"

دبي في 3 سبتمبر / وام / وقعت القيادة العامة لشرطة دبي وشركة «ميلانيون» لتكنولوجيا صناعة المركبات مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التدريب وتطوير الكوادر والمشاريع الابتكارية والأبحاث والمختبرات العلمية، إلى جانب تطوير الأنشطة المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، ومن جانب الشركة ميتيش بوروهيت، نائب رئيس المبيعات، بحضور العميد أحمد العديدي، نائب مدير مركز شرطة الموانئ.

وقال العميد الدكتور حسن سهيل السويدي إن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة «ميلانيون» لتكنولوجيا صناعة المركبات يأتي في إطار ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وترجمة توجهات القيادة الرشيدة ببناء منظومة أمنية شاملة تواكب التطورات في مختلف المجالات وفق أفضل الممارسات.

وأضاف: «نحن نؤمن في شرطة دبي بأن أمن المجتمع لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز التعاون المشترك يشكل أحد أولوياتنا بما يسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع».

من جانبه، قال ميتيش بوروهيت إن توقيع المذكرة مع القيادة العامة لشرطة دبي يأتي في إطار الالتزام بتعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، مشيراً إلى أن الشراكة تمثل خطوة استراتيجية من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة، والعمل معاً على تطوير وتنفيذ الأنشطة التي تعزز التعاون بين الطرفين.

وبموجب المذكرة، اتفق الطرفان على التعاون في التدريب وتطوير الكوادر والمشاريع الابتكارية والأبحاث والمختبرات العلمية، وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة لدى الجانبين، إلى جانب تطوير الأنشطة المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك