«ألتمت باور سوليوشن» توقع 12 صفقة خلال معرض الشرق الأوسط للطاقة

دبي في 3 سبتمبر / وام / أعلنت مجموعة «ألتمت باور سوليوشن» ومقرها المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي إبرام أكثر من 12 صفقة واتفاقاً تجارياً مع عملاء دوليين وإقليميين خلال مشاركتها في معرض "الشرق الأوسط للطاقة 2026" في دبي، بالتزامن مع استعراضها جيلا جديدا من مولدات الطاقة الكهربائية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة والأنظمة الرقمية المتقدمة.

واستطاعت الشركة الإماراتية أن تقدم نموذجاً مختلفاً يقوم على دمج صناعة مولدات الطاقة الكهربائية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الرقمية المتقدمة وأكدت أن منتجاتها الجديدة تمثل توجهاً استراتيجياً نحو تطوير مفهوم «المولد الذكي»، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة عالمياً، ويعزز حضور المنتج الإماراتي في الأسواق الخليجية والعربية والدولية.

وشهد جناح المجموعة إقبالاً من الزوار والمتخصصين وصنّاع القرار وممثلي الشركات والوفود التجارية، بالتزامن مع عرض حلول تستهدف تطوير المولدات التقليدية إلى منظومات أكثر ذكاءً وقدرة على المراقبة والتحكم وتحليل بيانات التشغيل ودعم عمليات التشخيص والصيانة ورفع الكفاءة التشغيلية.

وقال الدكتور المهندس خالد النابلسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألتمت باور سوليوشن" إن الإقبال الذي شهده جناح المجموعة يعكس اهتمام السوق بالحلول الجديدة التي تتجاوز المفهوم التقليدي لمولدات الطاقة.

وأضاف :" قدمنا خلال المعرض رؤية إماراتية جديدة لمستقبل صناعة الطاقة، تقوم على الدمج بين الهندسة والذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة.. وهدفنا أن يحمل المنتج المصنّع في دولة الإمارات قيمة تكنولوجية مضافة تجعله قادراً على المنافسة أمام أكبر المصنعين العالميين".

وأضاف أن المجموعة تعمل على تعزيز قدراتها التصنيعية في دولة الإمارات وتطوير منتجات تحمل شعار "صنع في الإمارات"، بما يدعم خططها للتوسع في الأسواق الخليجية والعربية.

وأوضح أن المصنع يتيح تنفيذ عمليات تصنيع متكاملة داخل الدولة، وتستهدف «ألتمت باور سوليوشن» توسيع حضور منتجاتها المصنعة في الإمارات إقليمياً ودولياً، مستفيدة من قدراتها الصناعية والهندسية وموقع الدولة بوصفه مركزا صناعيا ولوجستيا، مع التركيز على تطوير حلول لتوليد الطاقة أكثر كفاءة وذكاءً واستدامة.