جامعة العين تطلق برنامج "دكتور في الصيدلة" لمواكبة تطورات القطاع الصحي

أبوظبي في 3 سبتمبر /وام/ أطلقت جامعة العين برنامج دكتور في الصيدلة (PharmD) لخريجي الثانوية العامة، بهدف إعداد كوادر صيدلانية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات السريرية والمهنية اللازمة للمساهمة في تطوير الممارسات الصيدلانية وتقديم رعاية دوائية تركز على احتياجات المرضى وتعزيز جودة الرعاية الصحية، بما يواكب توجهات دولة الإمارات والتطور المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي.

يُطرح البرنامج من خلال كلية الصيدلة في كل من مقر الجامعة في العاصمة أبوظبي بمدينة محمد بن زايد، ومقر العين، لينضم إلى مجموعة البرامج الأكاديمية التي تقدمها الكلية، والتي تشمل بكالوريوس العلوم في الصيدلة، وبرنامج العلوم في التغذية والحميات، وماجستير العلوم في الصيدلة السريرية، وماجستير العلوم الصيدلانية.

ويمتد برنامج دكتور في الصيدلة على مدار ست سنوات دراسية بواقع 214 ساعة معتمدة، ويتميز بمنهج أكاديمي متكامل يركز على الممارسة السريرية ورعاية المرضى، واتخاذ القرارات العلاجية المبنية على الأدلة.

ويتضمن البرنامج 40 أسبوعاً من التدريب السريري في المستشفيات خلال السنة السادسة، إلى جانب 10 أسابيع من التدريب الشامل في صيدليات المجتمع وقطاع الصناعات الدوائية، بما يمنح الطلبة فرصة تطبيق معارفهم الأكاديمية في بيئات مهنية واقعية.

يأتي طرح البرنامج مواكبةً للتحولات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والتوسع في الأدوار المهنية للصيادلة ضمن منظومة الرعاية الصحية، لا سيما في مجالات الرعاية الصيدلانية للمريض ، والاستخدام الآمن والفعال للأدوية، وتحسين متابعة العلاج الدوائي ونتائجه لدى المرضى.

ويسعى البرنامج إلى إعداد خريجين قادرين على العمل ضمن فرق الرعاية الصحية متعددة التخصصات والمساهمة بفاعلية في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

وتوفر كلية الصيدلة بيئة تعليمية تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية لهذا البرنامج من خلال المقررات الأكاديمية المتخصصة والمختبرات والمرافق التعليمية والتدريبية التي تتيح للطلبة تطوير مهاراتهم العلمية والعملية بصورة تدريجية طوال سنوات الدراسة، وصولاً إلى التدريب السريري والميداني في المستشفيات وصيدليات المجتمع وقطاع الصناعات الدوائية.

وأكد الدكتور عامر قاسم، رئيس جامعة العين، أن طرح البرنامج يأتي ضمن توجه الجامعة المستمر نحو تطوير برامجها الأكاديمية بما يستجيب لاحتياجات القطاعات الحيوية في دولة الإمارات وقال : "يمثل القطاع الصحي أحد أهم القطاعات الاستراتيجية التي تشهد تطوراً متسارعاً في دولة الإمارات، ومن مسؤوليتنا كمؤسسة تعليمية أن نواكب هذا التطور من خلال إعداد كوادر تمتلك المعرفة والكفاءة والمهارات المهنية التي يحتاجها سوق العمل.. ويأتي برنامج دكتور الصيدلة ليعزز منظومة البرامج الصحية في الجامعة، ويوفر للطلبة مساراً أكاديمياً يجمع بين جودة التعليم والخبرة العملية والسريرية".

وأضاف: "تحرص جامعة العين على أن تكون برامجها الأكاديمية مرتبطة باحتياجات المجتمع وتطلعات المستقبل، وأن تمنح الطلبة تجربة تعليمية تتجاوز المعرفة النظرية إلى بناء المهارات والخبرات التي تمكنهم من أداء دور فاعل في مجالات تخصصهم والمساهمة في مسيرة التنمية في دولة الإمارات".

من جانبه، قال الدكتور محمد بستان الدين، عميد كلية الصيدلة في جامعة العين: "صُمم برنامج دكتور في الصيدلة ليقدم تجربة تعليمية متكاملة تركز على ربط العلوم الصيدلانية بالممارسة السريرية ورعاية المرضى، بحيث ينتقل الطالب تدريجياً من بناء الأساس العلمي والمعرفي إلى تطبيق ما تعلمه في بيئات صحية ومهنية حقيقية».

وأضاف: «يشكل التدريب العملي والسريري محوراً أساسياً في البرنامج، ولذلك حرصنا على توفير مسار تدريبي مكثف يشمل المستشفيات وصيدليات المجتمع وقطاع الصناعات الدوائية.. ونسعى من خلال البرنامج إلى تخريج صيادلة يمتلكون الكفاءة العلمية والمهارات المهنية والقدرة على التعامل مع متطلبات الممارسة الصيدلانية الحديثة والعمل بفاعلية ضمن منظومة الرعاية الصحية».

يفتح البرنامج أمام خريجي الثانوية العامة فرصاً جديدة لمواصلة دراستهم في مجال الصيدلة، والاستعداد لمسارات مهنية متنوعة تشمل الصيدلة السريرية، والصيدلة الرقمية والتقنيات الصحية، وصيدلة المستشفيات، وصيدليات المجتمع، والصناعات الدوائية، وغيرها من مجالات الممارسة الصيدلانية والرعاية الدوائية الحديثة.