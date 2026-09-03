متاحف المنطقة الثقافية في السعديات تعزّز تكامل منظومتها الثقافية

أبوظبي في 3 سبتمبر/وام/ أطلق كل من متحف زايد الوطني ومتحف اللوفر أبوظبي ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي للمرة الأولى مبادرة "سبتمبر الأعضاء"، لتقديم تجربة عضوية مشتركة تفتح أمام الأعضاء آفاقاً أوسع لاستكشاف المشهد الثقافي والمعرفي في أبوظبي، والاستفادة من منظومة متكاملة من المزايا والعروض والفعاليات والتجارب الحصرية طوال شهر سبتمبر.

يأتي ذلك في خطوة تعزّز التكامل بين مؤسسات المنطقة الثقافية في السعديات وترسّخ مكانتها وجهةً ثقافية عالمية متكاملة.

تقدّم المبادرة نموذجاً جديداً للتكامل بين متاحف المنطقة الثقافية في السعديات، من خلال توسيع نطاق مزايا العضوية لتشمل المؤسسات الثلاث.

وطوال شهر سبتمبر يحظى أصحاب العضويات السارية في أي من المتاحف المشاركة بدخول عام مجاني إلى المتاحف الثلاثة، بما يتيح لهم التنقّل بسلاسة بين تجارب ثقافية ومعرفية متفردة، ويمنحهم فرصة أوسع للتفاعل مع ما تحتضنه المنطقة الثقافية في السعديات من محتوى ثقافي وتاريخي وعلمي ضمن وجهة واحدة.

وتأخذ التجربة أعضاء المتاحف في رحلة تمتد عبر الثقافة والتاريخ والطبيعة؛ من التعرّف إلى تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وإرثها العريق في متحف زايد الوطني، إلى استكشاف الحكايات الإنسانية والروابط التي جمعت الحضارات عبر العصور في متحف اللوفر أبوظبي، وصولاً إلى رحلة عبر مليارات السنين من التاريخ الطبيعي وتطوّر الحياة على كوكب الأرض في متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي.

وإثراءً لتجربة العضوية وتعميقاً لتفاعل الأعضاء مع المتاحف ومجموعاتها وبرامجها، يخصّص كل متحف "يوم الأعضاء"، الذي يقدّم جولات حصرية للأعضاء، وتجارب مميزة لتناول الطعام، إلى جانب عروض ومزايا حصرية.

وفي إطار توسيع مجتمع أعضاء المتاحف وتشجيع جمهور أوسع على بناء علاقة مستدامة مع المؤسسات الثقافية في أبوظبي، تقدّم المتاحف الثلاثة طوال سبتمبر خصماً بنسبة 30% على العضويات الجديدة باستخدام الرمز الترويجي MESEP30.

للانضمام إلى برامج العضوية، يمكن زيارة https://www.louvreabudhabi.ae/ar/join-and-support، https://www.louvreabudhabi.ae/join-and-، أو https://zayednationalmuseum.ae/ar/get-involved/membership، Museum Memberships | Natural History Museum Abu Dhabi.

وخلال شهر سبتمبر، تدعو المنطقة الثقافية في السعديات أعضاءها إلى توسيع آفاق اكتشافهم وخوض تجارب ثقافية ومعرفية متعددة تجمعها وجهة واحدة.