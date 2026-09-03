اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج يطلق أجندة «موسم أبطال الإمارات» 2026-2027

أبوظبي في 3 سبتمبر/ وام/ أطلق اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج أجندة موسمه الرياضي الجديد 2026-2027، تحت شعار «موسم أبطال الإمارات»، وتتضمن برنامجاً حافلاً بالبطولات المحلية والمشاركات الخارجية، بما يعزز مسيرة تطوير الرياضتين وتوسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب.

تشمل أجندة الموسم الجديد 9 بطولات محلية خلال الفترة من سبتمبر 2026 وحتى يونيو 2027، إلى جانب 7 مشاركات خارجية في بطولات عربية وقارية وعالمية، خلال الفترة من أغسطس وحتى ديسمبر 2026، يخوض خلالها أبطال الإمارات منافسات في ثلاث قارات هي أفريقيا وأوروبا وآسيا.

تهدف الأجندة إلى توسيع قاعدة المشاركة لمختلف الفئات العمرية، وصقل القدرات الفنية والتكتيكية للرياضيين، إلى جانب توفير مسار تنافسي مستدام للأندية والأكاديميات على مدار العام، بما يسهم في رفد المنتخبات الوطنية بالمواهب الواعدة والمؤهلة.

وينطلق الموسم المحلي في سبتمبر الجاري بإقامة بطولة الإمارات للكيك بوكسينج لفئة الكبار، تليها في أكتوبر بطولة الإمارات للمواي تاي لفئة الشباب.

وتتجه الأنظار بعد ذلك إلى «كأس الإمارات للمواي تاي»، الذي يقام عبر ثلاث جولات، تستضيف أبوظبي الأولى في نوفمبر 2026، ودبي الثانية في ديسمبر، فيما تقام الجولة النهائية في يناير 2027، والتي تشهد حسم اللقب وتتويج أبطال الموسم.

وتتواصل منافسات الموسم خلال شهر رمضان المبارك في فبراير ومارس 2027، من خلال تنظيم البطولة الرمضانية للمواي تاي والبطولة الرمضانية للكيك بوكسينج، بهدف الحفاظ على الجاهزية البدنية والفنية للمقاتلين.

ويصل البرنامج التنافسي إلى محطاته الأخيرة في أبريل 2027 بإقامة بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي لفئة الكبار، تعقبها بطولة الإمارات للكيك بوكسينج لفئتي الكبار والناشئين في مايو، على أن يسدل الستار على الموسم في يونيو 2027 بإقامة حفل ختام الموسم الرياضي لتكريم الأبطال والمدربين والأندية والأكاديميات.

وبالتوازي مع الأجندة المحلية، تشهد الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2026 حضوراً خارجياً للمنتخبات الوطنية في 7 استحقاقات، بدأت بالبطولة العربية للمواي تاي للشباب والناشئين في ليبيا يوم 22 أغسطس، تلتها منافسات كأس العالم للكيك بوكسينج في العاصمة المجرية بودابست يوم 27 أغسطس.

وتتواصل المشاركات الدولية ببطولة العالم للمواي تاي في كوسوفو اعتباراً من الأول من سبتمبر، ثم بطولة العالم للكيك بوكسينج للشباب في إيطاليا يوم 18 سبتمبر، وبطولة العالم للمواي تاي للشباب في اليونان في السادس من نوفمبر.

ويشارك أبطال الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية «AIMAG» التي تستضيفها الرياض في المملكة العربية السعودية يوم 15 ديسمبر، قبل اختتام المشاركات الخارجية في بطولة آسيا للكيك بوكسينج في كمبوديا يوم 20 ديسمبر.

ورفع سعادة عبد الله سعيد النيادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي «IFMA»، ورئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، ورئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة، تقديراً لدعمها المستمر للقطاع الرياضي والرياضيين.

وقال: «نُعرب عن خالص تقديرنا وامتناننا لقيادتنا الرشيدة على دعمها الراسخ والمستمر للرياضة والرياضيين والذي يمثل المحرك الأساسي لكل إنجاز تحققه رياضتا المواي تاي والكيك بوكسينج، والركيزة التي نعتمد عليها لترسيخ حضورنا على منصات التتويج القارية والعالمية».

وأضاف: «يسعدنا إطلاق أجندة الموسم الجديد تحت شعار "موسم أبطال الإمارات"، تماشياً مع رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء باللعبتين نحو آفاق غير مسبوقة على الصعيد الدولي، ومواصلة جهودنا في اكتشاف المواهب وصقلها، ودعم المنظومة الرياضية الشاملة، وفي مقدمتها الأندية والأكاديميات».

وقال النيادي : «حرصنا على إعداد أجندة متكاملة تضمن للمقاتلين في جميع الفئات العمرية فرصاً تنافسية منتظمة وعالية المستوى، وبالتوازي مع ذلك نواصل تطوير برامج إعداد منتخباتنا الوطنية لضمان أعلى مستويات الجاهزية..هدفنا واضح ومحدد، وهو تمثيل دولة الإمارات في المحافل العربية والقارية والدولية بصورة تليق بمكانتها وريادتها الرياضية».