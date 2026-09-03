“دبي للثقافة” أول مؤسسة ثقافية تطبق برنامج “دوار الشمس للإعاقات غير المرئية” في دبي

دبي في 3 سبتمبر /وام/ أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” انضمام متحفي الشندغة والاتحاد إلى برنامج “دوار الشمس للإعاقات غير المرئية”، لتصبح بذلك أول مؤسسة ثقافية في دبي تعتمد البرنامج، في خطوة تستهدف تعزيز الشمولية وإمكانية الوصول وتوفير تجارب ثقافية تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

يتيح البرنامج العالمي للأشخاص الذين يواجهون إعاقات أو تحديات غير مرئية، من بينها التوحد والألم المزمن والقلق وضعف الذاكرة، طلب الدعم والمساندة بطريقة تحافظ على خصوصيتهم، إذ يمكن للزوار الراغبين في الحصول على دعم إضافي طلب دبوس “دوار الشمس” من مراكز الزوار ومكاتب المعلومات والتذاكر في المتحفين.

وعملت “دبي للثقافة” على تدريب وتأهيل فرق خدمات الزوار في متحفي الشندغة والاتحاد وفق معايير البرنامج، بما يمكنهم من التعرف إلى احتياجات الزوار ذوي الإعاقات غير المرئية والتعامل معها بكفاءة، ويوفر لهم تجربة ثقافية أكثر سهولة وراحة.

وقالت الدكتورة هناء محمد أيوب، مدير قسم الترويج في إدارة المبيعات في “دبي للثقافة”، إن تطبيق البرنامج يعكس التزام الهيئة بتطوير منظومة ثقافية مرحبة وشاملة، تضمن تكافؤ فرص الوصول إلى الفعاليات والتجارب الثقافية.

وأضافت أن المبادرة تعزز مكانة المتحفين فضاءين تفاعليين قادرين على احتضان الجميع، وتسهم في ترسيخ دور الثقافة جسرا للتواصل بين أفراد المجتمع.

تأتي الخطوة دعما لاستراتيجية جودة الحياة في دبي ومبادرة “مجتمعي… مكان للجميع”، واستكمالا لجهود الهيئة في توفير بيئة صديقة لأصحاب الهمم، بعد حصول مرافقها على شهادات اعتماد البيئة الصديقة لذوي التوحد من مركز دبي للتوحد.