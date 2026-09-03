" دائرة الخدمات الاجتماعية " و خيرية الشارقة تناقشان دعم الأسر المتعففة في الذيد

الشارقة في 3 سبتمبر/ وام/ ناقشت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية بفرع الذيد، أوضاع عدد من الأسر المتعففة في مدينة الذيد، وذلك خلال اجتماع تنسيقي بمشاركة عدد من الجهات المعنية، بهدف تعزيز تكامل الجهود وتوجيه الدعم والمساندة بما يتناسب مع احتياجات الأسر، ويسهم في دعم استقرارها الاجتماعي والمعيشي وتحسين جودة حياتها.

وتطرق الاجتماع إلى الالتزامات المستحقة التي تواجه بعض الأسر، وآليات دراسة الحالات بصورة متكاملة، من خلال الوقوف على أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية وتحديد احتياجاتها، بما يساعد على اختيار التدخلات المناسبة وتوجيه أوجه الدعم وفقاً لطبيعة كل حالة.

وبحث المشاركون سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وتبادل المقترحات والأفكار بشأن المبادرات والبرامج المجتمعية التي يمكن تنفيذها بصورة مشتركة، بما يسهم في سرعة الاستجابة للاحتياجات الفعلية للأسر وأهالي منطقة الذيد، ويدعم جهود الحماية والتنمية الاجتماعية.

وأكدت علياء الزعابي، مدير إدارة المساعدات الاجتماعية بدائرة الخدمات الاجتماعية، أن مشاركة الدائرة في الاجتماع تأتي في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع المجتمع وتفعيل الشراكات مع الجهات الخيرية والمجتمعية، بما يسهم في دراسة أوضاع الأسر بصورة شاملة، وتحديد احتياجاتها، والوصول إلى الحلول المناسبة التي تعزز استقرارها وتمكينها وجودة حياتها.

وأضافت أن التكامل بين الجهات المعنية ركيزة أساسية لتعزيز فاعلية العمل الاجتماعي والخيري، من خلال توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتكامل الأدوار، بما يتيح تطوير مبادرات نوعية تستجيب للاحتياجات المجتمعية وتدعم الأسر في تجاوز التحديات التي تواجهها.

حضر الاجتماع سعادة سلطان بن دلموك، ومحمد عبدالله بن هويدن الكتبي، مدير إدارة جمعية الشارقة الخيرية، إلى جانب عدد من ممثلي دائرة الخدمات الاجتماعية، من بينهم علياء الزعابي، مدير إدارة المساعدات الاجتماعية، ومنى حمزة، رئيس قسم الضمان الاجتماعي فرع الحمرية، وحصة السويدي من إدارة التنمية الأسرية بالذيد، ومريم علي، منسق القطاع.