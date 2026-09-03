"تدوير" تعزّز دور الشباب في بناء مجتمع أكثر استدامة عبر برنامج "توعية"

أبوظبي في 3 سبتمبر / وام / اختتمت مجموعة تدوير نسخة عام 2026 من برنامج «توعية» لسفراء التوعية، الذي أهّل 25 شاباً وشابة لنشر ثقافة الاستدامة وتشجيع الاستخدام المسؤول للموارد، من خلال الجمع بين المعارف البيئية ومهارات التواصل والتطبيق الميداني.

يعكس البرنامج التزام المجموعة بتمكين الشباب من أداء دور فاعل في تعزيز مشاركة المجتمع في الاقتصاد الدائري، عبر تنمية قدرتهم على توضيح أهمية الحد من النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتحويل هذه المفاهيم إلى ممارسات يومية ترتبط باحتياجات مختلف فئات المجتمع.

وقال عبد الواحد جمعة، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والتوعية في مجموعة تدوير: «بناء الاقتصاد الدائري يبدأ بالاستثمار في الإنسان، إلى جانب تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا.. ومن خلال برنامج ’توعية‘، نمنح الشباب المعرفة والمهارات والخبرة الميدانية ليكونوا سفراء للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.. هدفنا أن يتجاوز أثر البرنامج اكتساب المعرفة إلى مساعدة الآخرين على اتخاذ قرارات يومية تحدّ من الهدر وتحافظ على قيمة الموارد".

امتد البرنامج على مدار ثمانية أيام، جمع خلالها بين التثقيف البيئي وتنمية مهارات التحدث أمام الجمهور والعمل الجماعي وحل المشكلات.

وأعدّ المشاركون محتوى توعوياً وصمّموا أنشطة نفّذوها ميدانياً، بما أتاح لهم تطبيق ما تعلّموه واكتساب خبرة مباشرة في التواصل مع الجمهور.

وركّزت الأنشطة الميدانية على الزراعة المستدامة والتخلص المسؤول من النفايات كبيرة الحجم وتبنّي عادات يومية أكثر استدامة.

وشملت مواقع التنفيذ مزارع النهضة ومدينة الشيخ شخبوط الطبية والفرسان مول ومنطقة مصفح ومكتبة أبوظبي للأطفال، وفاعل المشاركون مع العمال والطلبة والسكان والأطفال، وقدّموا رسائل توعوية تراعي اهتمامات كل فئة واحتياجاتها.

يشكّل البرنامج جزءاً من جهود مجموعة تدوير لترسيخ المسؤولية المشتركة عن الموارد وتحويل الوعي البيئي إلى سلوك مستدام.

وتساند هذه الجهود طموح المجموعة تحويل مسار 80% من النفايات البلدية الصلبة في أبوظبي بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031.