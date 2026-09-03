القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تدعو إلى التسجيل المسبق لحضور جلسات دورتها الـ12

دبي في 3 سبتمبر/ وام/ دعت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى ضرورة التسجيل المسبق لحضور جلسات دورتها الثانية عشرة التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 21 و22 أكتوبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.

تشتمل القمة على جلسات نقاشية رفيعة المستوى، بمشاركة نخبة من صناع القرار، وممولي المشاريع، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، ومطوري البنية التحتية، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، من مختلف أرجاء العالم.

ومن أبرز المتحدثين في الدورة الثانية عشرة من القمة معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ والدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ والمهندسة آن لو غينيك، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المياه في شركة فيوليا؛ وآمال الشاذلي، رئيسة "شنايدر إلكتريك" في منطقة الخليج؛ و مازن خان، الرئيس المالي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"؛ وجون إم. لاريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "كونفرجنس للتمويل المختلط"؛ و بريا سارما، رئيسة الشؤون المؤسسية والاستدامة في "يونيليفر لمستحضرات التجميل والعناية" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وباكستان وبنغلاديش؛ والمهندس نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد".

وتعكس القمة التي تقام هذا العام تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، تحولاً محورياً في الحوار العالمي حول الاستدامة، وتستعرض أبرز المناهج المبتكرة والفاعلة لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر. وتنقل القمة النقاش من مجرد التأكيد على أهمية العمل المناخي إلى إبراز سبل تحقيق هذا التحول وكيفية توسيعه بوتيرة أسرع وأكثر فاعلية.

وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.

ويتضمن جدول فعاليات القمة هذا العام جلسات تتناول مواضيع متنوعة تتعلق بحلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط وبناء قدرات التخزين اللازمة لتحقيق الاستفادة الكاملة من إنتاجها من الطاقة المتجددة و نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية وغيرها إلى جانب مناقشة الفرص في هذا القطاع والتي تقدر قيمتها بـ 7 تريليونات دولار و رسم خريطة أسرع قطاعات الاقتصاد الأخضر نمواً والظروف التي تدفع نمو كل منها، وإطلاق إمكانات الحلول المبتكرة.