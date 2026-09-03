طاولة مستديرة تبحث بالشارقة سبل صون التراث الثقافي غير المادي بالدول العربية

الشارقة في 3 سبتمبر / وام / عقد المركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي في الدول العربية وهو مركز من الفئة الثانية تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وبالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن اليوم طاولة مستديرة افتراضية بعنوان: "دور منظمات المجتمع المدني في صون التراث الثقافي غير المادي في الدول العربية: آفاق وتجارب".

جاءت الطاولة المستديرة في إطار دعم تنفيذ اتفاقية اليونسكو لعام 2003 بشأن صون التراث الثقافي غير المادي وتعزيز الدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني بوصفها شريكاً استراتيجياً وحلقة وصل فاعلة بين المجتمعات المحلية وحاملي التراث وممارسيه من جهة والجهات الرسمية من جهة أخرى.

شهد اللقاء مشاركة نخبة من القيادات الثقافية والخبراء والمتخصصين واستُهل بكلمات افتتاحية ألقاها كل من سعادة أبو بكر الكندي مدير معهد الشارقة للتراث وسعادة صلاح خالد مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن وسعادة شذى الملا وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون بوزارة الثقافة وعائشة الشامسي مديرة المركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي في الدول العربية.

وناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال صون التراث الثقافي غير المادي وسبل تيسير حصولها على الاعتماد في إطار اتفاقية عام 2003 وفرص تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وآليات التمويل المستدام وبناء شراكات نوعية تسهم في استدامة صون التراث الثقافي الحي في الدول العربية.

وتطرقت الطاولة المستديرة إلى مبادرة لصون المعارف التقليدية المرتبطة بالأعشاب والنباتات الطبية تهدف إلى حصر هذه المعارف وتوثيقها وصونها ونقلها إلى الأجيال الجديدة في ظل ما تواجهه من مخاطر التراجع والانقطاع نتيجة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية .

وأكد المشاركون أهمية تنفيذ المبادرة بالشراكة مع حاملي التراث ومنظمات المجتمع المدني وكليات الصيدلة ومراكز البحوث والمنظمات الدولية المعنية.

وناقش المشاركون مقترح إنشاء شبكة عربية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التراث الثقافي غير المادي إلى جانب منصة إلكترونية تضم بياناتها بما يسهم في تسهيل التواصل بينها وتطوير مشروعات عربية مشتركة.

وتشمل المجالات المقترحة لعمل الشبكة إعداد موسوعة عربية للمعارف التقليدية وتطوير شبكات للحرف التقليدية وتنفيذ مشروعات تتناول الأغذية التراثية والمعارف البيئية والفنون والموسيقى الشعبية.

واقترح المشاركون أن يتولى كل من معهد الشارقة للتراث بصفته مركزًا دوليًا لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي في الدول العربية واللجان الوطنية لليونسكو في الدول العربية دعم الجهود الرامية إلى إنشاء الشبكة وتطوير آليات عملها.