مكتب الشؤون الدولية يستعرض ابتكارات زراعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بمنتدى النظم الغذائية في أفريقيا

كيغالي في 3 سبتمبر/ وام/ شارك مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة بمنتدى النظم الغذائية في أفريقيا 2026، الذي عُقد في العاصمة الرواندية كيغالي.

استعرض المكتب خلال مشاركته جهود دولة الإمارات في دفع عجلة الابتكار الزراعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، من خلال شراكات دولية استراتيجية.

وسلط وفد المكتب المشارك الضوء على ثلاث مبادرات تندرج تحت مظلة الشراكة بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتس للابتكار الزراعي، وهي «MaiWater AI و«AIM for Scale»، و«AgriLLM» وتعكس مجتمعةً الإمكانات التي يتيحها توظيف الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي والتعاون الدولي في تعزيز الأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين.

و استعرض الوفد خلال المنتدى،مبادرة «MaiWater AI»، التي تجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم الهيدرولوجيا بهدف تطوير قدرات التنبؤ بالموارد المائية والتخطيط لها على مستوى أحواض الأنهار.

وشارك الوفد في نقاشات تناولت مبادرة «AIM for Scale»، وهي مبادرة مشتركة بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتس تهدف إلى دعم الحكومات لتوسيع نطاق الابتكارات الزراعية القائمة على الأدلة ودمجها ضمن الأنظمة الوطنية، بما في ذلك حلول التنبؤ بالطقس المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما استعرض مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI)، منصة «AgriLLM»، وهي منصة مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي في المجال الزراعي، يستضيفها معهد الزراعة والذكاء الاصطناعي (IAAI) التابع للجامعة.

وتوفر المنصة أدوات مصممة بما يتناسب مع الاحتياجات والسياقات المحلية، لخدمة الحكومات والباحثين وخدمات الإرشاد الزراعي والمزارعين.

ومن المقرر تنظيم هاكاثون متخصص في «AgriLLM» خلال نوفمبر 2026، بهدف تشجيع تطوير تطبيقات وحالات استخدام جديدة للمنصة.

وتعكس مشاركة مكتب الشؤون الدولية في المنتدى نهجه القائم على بناء شراكات دولية تجمع بين البحث العلمي والتكنولوجيا والخبرة العملية، بما يسهم في تطوير حلول قابلة للتطبيق تدعم صغار المزارعين وتعزز استدامة النظم الغذائية.