ستاندرد تشارترد يطلق في الإمارات خدمة التداول الفوري المؤسسي لبيتكوين وإيثر

دبي في 3 سبتمبر /وام/ أعلن (ستاندرد تشارترد) إطلاق خدمة التداول الفوري للمؤسسات بعملتي بيتكوين وإيثر في دولة الإمارات عبر فرعه في مركز دبي المالي العالمي الخاضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية ليصبح أول بنك عالمي مصنف ضمن البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية يتيح هذه الخدمة في الدولة.

توفر الخدمة للعملاء المؤهلين من المؤسسات إمكانية التداول الفوري القابل للتسليم لبيتكوين وإيثر مقابل الدولار الأمريكي عبر قنوات التداول الإلكتروني التابعة للبنك بعد دمجها في منصاته القائمة بما يسمح بالتعامل مع الأصول الرقمية من خلال واجهات تداول العملات الأجنبية المستخدمة لديهم

ويمكن للعملاء تسوية صفقاتهم من خلال جهة حفظ الأصول التي يختارونها بما في ذلك خدمة حفظ الأصول الرقمية التي أطلقها ستاندرد تشارترد في سبتمبر 2024

وقالت رولا أبو منه الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وباكستان إن الإمارات أرست إطارا تنظيميا واضحا للأصول الرقمية يدعم المشاركة المؤسسية والابتكار مؤكدة أن توسيع خدمة التداول الفوري لبيتكوين وإيثر يعزز حلول البنك المنظمة للأصول الرقمية ويوفر للعملاء وسيلة أكثر تكاملا للمشاركة في هذه الأسواق.

من جانبه قال كريستوفر بارسنز المدير التنفيذي الأول لستاندرد تشارترد في مركز دبي المالي العالمي إن توسيع خدمات التداول المؤسسي للأصول الرقمية عبر المركز يجمع بين خبرة البنك وشبكته في الأسواق العالمية وقاعدة تنظيمية راسخة لخدمة العملاء في المنطقة.

كان البنك قد أطلق الخدمة للمرة الأولى عبر فرعه في المملكة المتحدة في يوليو 2025 فيما يأتي إطلاقها في الإمارات ضمن استراتيجيته لتوسيع خدمات الأصول الرقمية المنظمة ودعم مكانة الدولة مركزا عالميا للابتكار المالي.