ناسداك دبي تدرج سندات خضراء لبنك الصين الصناعي والتجاري بقيمة 713 مليون دولار

دبي في 3 سبتمبر /وام/ رحبت ناسداك دبي بإدراج سندات خضراء متعددة العملات بقيمة 713 مليون دولار أمريكي صادرة عن بنك الصين الصناعي والتجاري المحدود لترتفع بذلك قيمة إصدارات البنك القائمة المدرجة في البورصة إلى 4.24 مليار دولار عبر أربعة إصدارات ما يعزز مكانته كأكبر مصدر للسندات الخضراء في ناسداك دبي.

وصدرت السندات عن فرع البنك في دبي بمركز دبي المالي العالمي ضمن برنامجه العالمي للسندات متوسطة الأجل البالغة قيمته 20 مليار دولار تحت عنوان “التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة المتجددة”.

تشمل السندات شريحة بقيمة 300 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات بفائدة متغيرة وشريحة بقيمة 2.8 مليار يوان صيني تعادل نحو 413 مليون دولار بفائدة ثابتة فيما ستوجه حصيلة الإصدار لتمويل مشاريع التعادل الكربوني والطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة.

وشهد الإصدار إقبالا قويا من المستثمرين الدوليين والإقليميين إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب على الشريحة المقومة بالدولار 3.8 ضعف حجم الإصدار بسجل طلبات بلغ 1.2 مليار دولار فيما تجاوز الاكتتاب على شريحة اليوان 3.5 ضعف بسجل طلبات بلغ 10 مليارات يوان.

وقال حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي إن الإدراج يعزز دور دبي مركزا عالميا لجذب رؤوس الأموال الدولية والتمويل المستدام ويعكس تنامي اهتمام المستثمرين بأدوات التمويل المستدام.

وعقب الإدراج تجاوزت القيمة الإجمالية القائمة لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 143.9 مليار دولار منها 98.4 مليار دولار من الصكوك و45.4 مليار دولار من السندات فيما بلغت الإصدارات المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية 27.5 مليار دولار.