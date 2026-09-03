غرفة الشارقة تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

الشارقة في 3 سبتمبر / وام / نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية والذي يأتي هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل" في احتفالية جمعت بين تكريم عطاء المرأة الإماراتية والاحتفاء بدورها المتنامي في مسيرة التنمية والاقتصاد وذلك بالتعاون مع منصة "صاغة الإمارات" التابعة للغرفة .

حضر الاحتفال سعادة حليمة حميد العويس وسعادة رغدة تريم وسعادة محمد هلال أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة إلى جانب عدد من موظفات الغرفة ورائدات الأعمال والمصممات المنتسبات لمنصة صاغة الإمارات.

وشهدت أجندة الاحتفال تنظيم ورشة تفاعلية متخصصة بعنوان "صانعة الأثر… نموذج للطموح والثقة والعطاء" تخللها حوار مع سعادة محمد هلال سلط خلاله الضوء على نجاحات المرأة الإماراتية وأثرها في الأسرة والمجتمع والاقتصاد إلى جانب مناقشة مفهوم «صناعة الأثر» بوصفه أحد أبرز ملامح نجاح المرأة الإماراتية .

وأكد سعادة محمد هلال أن الأثر الحقيقي لا يرتبط فقط بالإنجازات المهنية وإنما يمتد إلى القدرة على إحداث تغيير إيجابي ومستدام في الأسرة والمجتمع وبيئة العمل وترسيخ قيم الطموح والثقة بالنفس والعطاء مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت حضورها كشريك أساسي في مسيرة التنمية .

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي أن غرفة الشارقة تواصل تطوير منظومة متكاملة لدعم وتمكين المرأة الإماراتية من خلال المبادرات والبرامج التي تعزز حضورها في ريادة الأعمال والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة وتوفر لها فرص النمو والتوسع محلياً ودولياً مشيراً إلى أن بعثة العمل إلى جمهورية كوريا الجنوبية وما تضمنته من لقاءات وفعاليات ضمن ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وكوريا 2026 تجسد جهود الغرفة في توسيع آفاق التعاون وفتح قنوات جديدة أمام رائدات الأعمال الإماراتيات.

وأضاف أن منصة «صاغة الإمارات» تمثل إحدى مبادرات الغرفة الداعمة للمرأة في قطاع الذهب والمجوهرات والصناعات الإبداعية من خلال تطوير مهارات المصممات وصاحبات المشاريع وربطهن بالأسواق .