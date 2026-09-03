الأولمبياد الخاص ينظم المسابقة الوطنية لكرة الطاولة في دبي السبت المقبل

أبوظبي في 3 سبتمبر/وام/ ينظم الأولمبياد الخاص الإماراتي، يوم السبت المقبل، المسابقة الوطنية لكرة الطاولة 2026، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة الطاولة الشريك الفني والاستراتيجي، وباستضافة نادي شباب الأهلي دبي، ضمن جهوده لتطوير قدرات اللاعبين ورفع جاهزيتهم للمشاركات المقبلة.

يشارك في المسابقة 39 لاعباً ولاعبة، يمثلون ستة أندية ومراكز لأصحاب الهمم من مختلف إمارات الدولة، فيما تقام المنافسات على خمسة ملاعب وفق الجداول الفنية المعتمدة.

وأكد سعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، أن المسابقة تعكس تكامل جهود المؤسسات والاتحادات والأندية الرياضية لتمكين أصحاب الهمم، وتوفير بيئة تنافسية تسهم في تطوير قدراتهم وتعزيز حضورهم الرياضي، مشيداً بدعم اتحاد الإمارات لكرة الطاولة واستضافة نادي شباب الأهلي دبي، بما يعزز استدامة الجهود الرامية إلى توفير الفرص التي تمكن أصحاب الهمم من التميز والإنجاز.

تشكل المسابقة محطة مهمة ضمن البرنامج الرياضي للأولمبياد الخاص الإماراتي، إذ تسهم في متابعة تطور مستويات اللاعبين، وصقل خبراتهم من خلال المنافسات، ودعم برامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة الطاولة.

من جانبه، أكد سعادة المهندس داوود عبدالرحمن الهاجري، رئيس اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، حرص الاتحاد على مواصلة دعم الشراكة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، بما يسهم في تطوير مهارات اللاعبين وتوسيع فرص التدريب والمنافسة.

وأعرب قيس القبيسي، لاعب نادي العين لأصحاب الهمم، عن سعادته بالمشاركة في أولى مسابقات الموسم الرياضي 2026-2027، مؤكداً جاهزية اللاعبين لتقديم أفضل مستوياتهم، وعبر عن تطلعه إلى تحقيق نتائج تؤهله لتمثيل الأولمبياد الخاص الإماراتي في الألعاب الإقليمية المقررة هذا العام.