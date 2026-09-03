دبي/ إطلاق منصة التسجيل المبدئي المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع معاملات المطورين

دبي في 3 سبتمبر /وام/ أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي منصة “التسجيل المبدئي” التي توحد عمليات تسجيل المشاريع والتصرفات العقارية وإدارة حسابات الضمان ضمن رحلة رقمية متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بهدف تسريع معاملات المطورين ورفع كفاءة القطاع العقاري وتعزيز الشفافية والحوكمة.

توظف المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي في قراءة المستندات بما فيها الهوية الإماراتية وجواز السفر وعقد البيع واستخلاص البيانات وتعبئتها تلقائيا ما يقلل الإدخال اليدوي ويرفع دقة المعلومات ويتيح معالجة المعاملات القياسية المستوفية للمتطلبات بصورة آلية واعتماد معاملات التسجيل المطابقة لقواعد العمل فور تقديمها.

وقال المهندس عبدالله أحمد الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” في الدائرة إن المنصة تمثل استثمارا في كفاءة القطاع العقاري وجاهزيته للمرحلة المقبلة من النمو وتمنح المطورين قدرة أكبر على إدارة مشاريعهم وإنجاز معاملاتهم مع تعزيز التكامل بين الأطراف المعنية.

وتوفر المنصة من خلال خدمة “Project 360” رؤية موحدة للمشاريع تشمل حالة الوحدات وحسابات الضمان والبيانات المالية والسجلات المرتبطة بها إلى جانب مؤشرات للإنذار المبكر تساعد على رصد التحديات ودعم التدخل في الوقت المناسب

و تتيح للمطورين أيضا إدارة عدة شركات ومتابعة المشاريع من حساب واحد وتحديد صلاحيات المستخدمين بما يعزز الرقابة الداخلية وكفاءة إدارة الأعمال.

يأتي إطلاق المنصة ضمن جهود الدائرة لتطوير بنية رقمية قادرة على مواكبة نمو السوق والمعاملات ودعم مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33 وترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار العقاري