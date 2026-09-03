ميناء خورفكان يستقبل "MSC MARIELLA" إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم

الشارقة في 3 سبتمبر / وام / استقبل ميناء خورفكان التابع لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة سفينة الحاويات العملاقة MSC MARIELLA التابعة لشركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (MSC) إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم بطاقة استيعابية تبلغ 24,346 حاوية نمطية (TEU) في محطة جديدة تعكس القدرات المتقدمة للميناء ومكانته الاستراتيجية على خريطة التجارة والنقل البحري العالمية.

تنتمي MSC MARIELLA إلى فئة سفن الحاويات فائقة الضخامة (ULCV) ويبلغ طولها نحو 400 متر وعرضها أكثر من 61 مترًا فيما تضعها طاقتها الاستيعابية ضمن مجموعة محدودة من أكبر سفن الحاويات العاملة عالميًا ما يجعل استقبالها مؤشرًا عمليًا على جاهزية ميناء خورفكان للتعامل مع أحدث أجيال السفن العملاقة ومتطلباتها التشغيلية واللوجستية.

ويجسد استقبال السفينة العملاقة المكانة المتنامية لميناء خورفكان ضمن منظومة التجارة والنقل البحري والتي جاءت ثمرةً للرؤية التنموية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي أولت خورفكان والمنطقة الشرقية اهتمامًا استراتيجيًا من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق الاقتصادية والتجارية واللوجستية وتعزيز ارتباطها بشبكات النقل والتجارة بما أسهم في ترسيخ مكانة خورفكان بوابة بحرية رئيسية لدولة الإمارات والمنطقة.

وأكدت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة أن استقبال سفن الحاويات العملاقة يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها منظومة موانئ الشارقة لدى كبرى شركات الملاحة العالمية ويؤكد جاهزية البنية التحتية البحرية في الإمارة لمواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النقل البحري واستيعاب الأجيال الجديدة من سفن الحاويات الضخمة مشيرةً إلى أن هذه المكانة تعكس الدور المتنامي لموانئ الشارقة في دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز تنافسية الإمارة.

ونوهت الهيئة إلى أن استقبال سفينة الحاويات العملاقة MSC MARIELLA يأتي في وقت تتواصل فيه خطط تطوير ميناء خورفكان والتي تشمل رفع طاقته الاستيعابية من 3.5 مليون حاوية إلى 5 ملايين حاوية نمطية سنويًا ضمن خطة مرحلية تستهدف الوصول إلى 7 ملايين ثم 10 ملايين حاوية نمطية سنويًا وتهدف هذه الخطط إلى مواكبة النمو المتواصل في حركة التجارة البحرية وتعزيز جاهزية الميناء لاستقبال السفن العملاقة وتلبية متطلبات الخطوط الملاحية العالمية بما يدعم مكانته مركزًا رئيسيًا لخدمات الحاويات وإعادة الشحن في المنطقة.

ويتمتع ميناء خورفكان بموقع استراتيجي على الساحل الشرقي لدولة الإمارات بإطلالة مباشرة على خليج عُمان والمحيط الهندي وقربه من خطوط الملاحة الدولية الرئيسية ما يمنحه ميزة تنافسية في خدمة حركة التجارة بين آسيا وشبه القارة الهندية والخليج العربي وشرق أفريقيا والأسواق العالمية.

وتتولى غلفتينر الشركة الإماراتية المتخصصة في تشغيل الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية تشغيل محطة الحاويات في ميناء خورفكان ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تجمع بين الخبرات المتخصصة والبنية التحتية المتطورة والمعدات الحديثة بما يدعم قدرة المحطة على استقبال ومناولة السفن فائقة الحجم بكفاءة عالية.

وتضم محطة الحاويات في ميناء خورفكان 6 أرصفة بطول إجمالي يبلغ نحو 1,880 مترًا وبغاطس يصل إلى 16 مترًا ومنظومة تضم 18 رافعة جسرية متطورة لمناولة الحاويات إلى جانب ساحات واسعة للتخزين والمناولة فيما تستهدف خطط التطوير رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى نحو 5 ملايين حاوية نمطية سنويًا بما يعزز قدراتها التشغيلية لمواكبة النمو المتواصل في أحجام السفن وحركة التجارة البحرية.

وتعمل المحطة على مدار الساعة وتوفر منظومة متكاملة من خدمات مناولة الحاويات والتخزين والتخليص الجمركي والنقل البري والتعامل مع الحاويات المبردة إلى جانب الخدمات الفنية والمساندة بما يسهم في تسريع حركة البضائع ورفع كفاءة العمليات وتقليص زمن انتقال الشحنات عبر سلاسل الإمداد.

وتبرز الميزة التنافسية لميناء خورفكان في سرعة ربط الحركة البحرية بالأسواق الداخلية حيث يسهم موقعه وكفاءة عملياته وشبكة النقل البري المرتبطة به في اختصار زمن انتقال الشحنات إلى وجهاتها داخل دولة الإمارات وتوفير خيارات تشغيلية ولوجستية أكثر مرونة للخطوط الملاحية وأصحاب البضائع.

وتتكامل قدرات ميناء خورفكان مع شبكة المرافق والمجمعات اللوجستية التي تعمل هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة على تطويرها ومن بينها مجمع الصجعة اللوجستي ومجمع الذيد اللوجستي بما يعزز الربط بين الموانئ البحرية ومراكز التخزين والتوزيع والأسواق الداخلية ويدعم بناء منظومة لوجستية متكاملة تخدم حركة التجارة وسلاسل الإمداد من وإلى إمارة الشارقة ودولة الإمارات والأسواق الإقليمية.

ويواصل ميناء خورفكان ضمن منظومة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة وبالتعاون مع شركائه ومشغليه تطوير قدراته البحرية والتشغيلية واللوجستية بما يعزز تنافسية إمارة الشارقة ودولة الإمارات مركزا رئيسيا للتجارة والنقل البحري والخدمات اللوجستية ويرسخ موقع خورفكان بوابة بحرية ولوجستية استراتيجية تربط الأسواق الإقليمية بشبكات التجارة العالمية.