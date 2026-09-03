قائد الحرس الوطني يزور قيادات ووحدات الشرطة الاتحادية الألمانية

برلين في 3 سبتمبر / وام / زار اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، خلال زيارته الحالية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، عدداً من قيادات ووحدات الشرطة الاتحادية الألمانية (بوندس بوليتساي)، وذلك ضمن برنامج الزيارة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين الجانبين.

شملت الزيارات مديرية شرطة الاستعداد والتدخل السريع ومجموعة الطيران في بلومبرغ، ومفتشية الشرطة الاتحادية في فرانكفورت، ومفتشية الشرطة الاتحادية في مطار برلين.

وكان في استقبال قائد الحرس الوطني خلال جولاته عدد من مديري القيادات والمجموعات ورؤساء المفتشيات، الذين قدموا إيجازات حول مهام واختصاصات وحداتهم، وأبرز الواجبات التي تضطلع بها ضمن منظومة الشرطة الاتحادية الألمانية.

واطّلع قائد الحرس الوطني على طبيعة عمل الوحدات التي شملتها الزيارة، وما تتمتع به من قدرات وإمكانات في مجالات الاستعداد والتدخل السريع والطيران والمهام الأمنية، واستمع إلى شرح حول آليات العمل والتدريب والتنسيق العملياتي المتبعة لديها.

وجرى خلال الزيارات تبادل الخبرات والتجارب، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب في مجالات العمل الأمني.

تأتي هذه الزيارات في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الحرس الوطني والشرطة الاتحادية الألمانية، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين، بما يدعم تطوير القدرات والارتقاء بمنظومة العمل الأمني المشترك.