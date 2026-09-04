"الين" يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية منذ يوليو واستقرار الدولار

هونج كونج في 4 سبتمبر /وام/ حافظ ⁠الين الياباني على مكاسبه أمام الدولار اليوم في طريقه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ أكثر من شهر، في ظل تكثيف المتداولين للرهانات على رفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة وانتظار أسواق العملات بشكل عام لبيانات الوظائف الأمريكية.

وارتفع الين إلى 155.25 مقابل الدولار في تعاملات الصباح بالقرب من أعلى مستوى ​له عند 155.20 الذي سجله الشهر الماضي بعد

التدخل الذي حدث في يوليو . ثم تراجع لاحقا واستقر عند 155.71، ويتجه الين الآن نحو تحقيق مكاسب 2.5 بالمئة هذا الأسبوع، وهي أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أواخر يوليو .

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة ⁠الأمريكية مقابل سلة من العملات، تغيرا يذكر ليستقر عند 99.01 مما أبقى اليورو ⁠عند

مستوى 1.1625 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3527 دولار.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5892 دولار بعد أن ⁠رفع البنك المركزي سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة

يوم الأربعاء، وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7206 دولار.

وبالنسبة للعملات ⁠المشفرة، انخفضت بتكوين في أحدث التعاملات 0.3 بالمئة لتصل إلى 80995.51 دولار.

-خلا-