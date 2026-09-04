اختتام أعمال "ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام" في أبوظبي

أبوظبي في 4 سبتمبر/ وام/ اختتمت اليوم في أبوظبي أعمال "ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام"، التي استضافتها دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية على مدى خمسة أيام، بمشاركة نخبة من قيادات المكونات الشرطية والعسكرية في بعثات عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة ووزارة الداخلية.

وركزت الورشة على تعزيز أداء مكونات الشرطة في عمليات حفظ السلام، ورفع كفاءتها وقدرتها على الاستجابة للتحديات الأمنية والإنسانية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات بين المشاركين من مختلف بعثات الأمم المتحدة، بما شمل تقييم أداء وحدات الشرطة المشكلة وضباط الشرطة الأفراد، وتعزيز القدرات الشرطية الدائمة، وإدارة المعرفة والتوجيه، والتخطيط للطوارئ، والتعامل مع التحديات العملياتية.

وتناولت تطوير الأداء المؤسسي ومؤشرات ومقاييس الأداء الوظيفي لشرطة الأمم المتحدة، وتعزيز التكامل والتنسيق بين المكونات الشرطية والعسكرية، بما يدعم جاهزية المكونات الشرطية ويرفع قدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات التي تواجه بعثات حفظ السلام.

وأسفرت أعمال الورشة عن عدد من المخرجات والتوصيات التي تدعم تطويرعمليات حفظ السلام وتعزيز قدرات عناصر شرطة الأمم المتحدة، وتسهم في تعزيز الأمن والسلام الدوليين.