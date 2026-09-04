"الجوجيتسو" يعلن مشاركة 16 لاعبا ولاعبة في الألعاب الآسيوية باليابان

أبوظبي في 4 سبتمبر/ وام/ أكد اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، اكتمال استعدادات منتخبنا الوطني للمشاركة بـ 16 لاعبا ولاعبة في دورة الألعاب الآسيوية العشرين، المقررة بمدينتي آيتشي وناغويا في اليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر الجاري إلى 4 أكتوبر المقبل.

وأوضح الاتحاد أن الهدف من المشاركة هو البناء على المكتسبات المحققة في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19، في مدينة هانغتشو في الصين، بحصيلة تاريخية بلغت 10 ميداليات بواقع 4 ذهبيات، و3 فضيات، و3 برونزيات، وتصدر الترتيب العام للمنافسات.

وقال عبدالله الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن الاتحاد وضع خطة لمتابعة أداء المنتخب، وقياس مؤشرات الأداء بعد آخر مشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الماضية، لضمان المنافسة على المراكز الأولى.

وأوضح أن المنتخب خاض معسكرا في البرازيل وصولا إلى المشاركات الدولية في بطولة آسيا بكازاخستان يوليو الماضي، ثم بطولة العالم في أبوظبي أغسطس الماضي، مشيرا إلى أنه يكمل الآن الفترة الأخيرة من استعداداته في الولايات المتحدة الأمريكية ومنها سيغادر إلى اليابان للمشاركة في الآسياد.