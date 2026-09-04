"أبوظبي لألعاب القوى" يعتمد قائمة المشاركين في بطولة "الجائزة الكبرى" بمسقط

أبوظبي في 4 سبتمبر/ وام/ أعلن نادي أبوظبي لألعاب القوى، اعتماد القائمة المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى، التي تنطلق غدا وتستمر حتى 7 سبتمبر الجاري في العاصمة العُمانية مسقط .

وأوضح النادي، في بيان له، أن القائمة المشاركة تضم 10 لاعبين ولاعبات من بينهم ثلاثة يتنافسون في سباق 800 متر هم أحمد العولقي "فئة الأشبال أولاد"، وناصر الكعبي، وراشد العلوي "فئة الناشئين".

وأكد مشاركة سلمى المري في مسابقة إطاحة المطرقة، وفاطمة الحوسني في قذف القرص، وماجدالينا أوردا وهيا الشامسي ويمنى الأسرج بفئة الأشبال بنات في سباقي السرعات 80 متر والتتابع 4×100 متر، إضافة إلى اللاعبتين وديمة الزعابي ويارا الأسرج من فئة الناشئات في سباقي 100 متر والتتابع 4×100متر.

وذكر أن البعثة توجهت صباح اليوم إلى مسقط، تمهيدا للمشاركة في المنافسات، بعد مراحل متدرجة من الإعداد.