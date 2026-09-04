بدء العد التنازلي لانطلاق "يو إف سي 333" في أبوظبي ببطاقة نزالات عالمية

أبوظبي في 4 سبتمبر/ وام/ بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات “يو إف سي 333”، مع تبقي 50 يوماً على الحدث الذي تستضيفه الاتحاد أرينا بجزيرة ياس يوم 24 أكتوبر المقبل، ضمن برنامج فعاليات رياضات القتال “موسم واحد.. حماس لا يتوقف”.

ويأتي الحدث عقب النجاح الذي حققته “ليلة النزال من يو إف سي: أنكالاييف ضد غوسكوف” في يوليو الماضي، والتي استقطبت آلاف المشجعين بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومهدت لعودة المنظمة العالمية إلى العاصمة الإماراتية ببطاقة تضم نخبة من أبرز مقاتلي فنون القتال المختلطة.

ويتصدر بطاقة النزالات بطل وزن الريشة الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي في مواجهة الأوزبكي موفسار إيفلويف، فيما يشهد النزال الرئيسي الثاني دفاع بطل وزن الديك بيتر يان عن لقبه أمام ميراب دفاليشفيلي.

كما تتضمن البطولة عدة نزالات في مختلف الأوزان، أبرزها مواجهة لونير كافانا مع رمضان تيميروف في وزن الذبابة، وألكسندر فولكوف مع ريزفان كونييف في الوزن الثقيل، وأرنولد ألين مع آرون بيكو في وزن الريشة، إلى جانب نزالات تجمع دومينيك رييس مع أزامات مورزاكانوف، وأبوس ماغوميدوف مع كام روستون، ونيكيتا كريلوف مع عبد الرحمن ياخييف، وغرانت داوسون مع نورولو ألييف.

ويسبق الحدث أسبوع أبوظبي للتحدي، الذي يتضمن برنامجاً من الفعاليات المصاحبة، تشمل لقاءات مع المقاتلين، والتدريبات المفتوحة، والمؤتمر الصحفي، ومراسم الوزن، بما يتيح للجماهير التفاعل مع نجوم اللعبة.

وللعام الثالث على التوالي، تستضيف أبوظبي فعالية “باور سلاب 25” في سبيس 42 أرينا يوم 23 أكتوبر، قبل يوم واحد من انطلاق “يو إف سي 333”.

وتواصل أبوظبي، باستضافة تلك الأحداث، ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة لفنون القتال المختلطة، إذ يمثل “يو إف سي 333” الفعالية الرابعة والعشرين للمنظمة في العاصمة الإماراتية، في إطار الشراكة المستمرة بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي و“يو إف سي”منذ عام 2019، والتي أسهمت في استقطاب جماهير من داخل الدولة وخارجها، وتعزيز مكانة الإمارة على خريطة الرياضة والسياحة العالمية.