"مسابقة هند بنت مكتوم للقرآن" تستقطب أكثر من 1000 مشارك خلال أسبوعين

دبي في 4 سبتمبر/ وام/ أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن الدورة الـ27 من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم سجلت إقبالاً واسعاً، حيث تجاوز عدد المسجلين ألف مشارك خلال أسبوعين من المواطنين والمقيمين من مختلف إمارات الدولة.

وأوضحت الجائزة أن مؤشرات التسجيل تعكس المكانة التي تحظى بها المسابقة في المشهد القرآني المحلي، ودورها في تشجيع مختلف فئات المجتمع على حفظ كتاب الله تعالى وإتقان تلاوته وتجويده، مستندة إلى الرعاية الكريمة والمتواصلة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ودعم سموها المستمر لحفظة كتاب الله والمبادرات الهادفة إلى ترسيخ القيم القرآنية في المجتمع.

وتنظم الجائزة المسابقة سنوياً في إطار جهودها لتوسيع نطاق المشاركة في البرامج القرآنية، واكتشاف المواهب ورعايتها، وتعزيز ارتباط مختلف فئات المجتمع بكتاب الله تعالى.

وأظهرت بيانات التسجيل تقارباً في نسب المشاركة بين الجنسين، إذ بلغت نسبة الإناث 51.9% مقابل 48.1% للذكور، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة والإقبال على مختلف فروع المسابقة.

وأكد سعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن الإقبال الواسع على الدورة الـ27 يعكس المكانة التي حققتها المسابقة، ويجسد أثرها المتنامي في خدمة كتاب الله تعالى، واكتشاف أصحاب الأصوات الندية ورعايتها، وتعزيز ارتباط مختلف فئات المجتمع بالقرآن الكريم وقيمه السامية.

وقال إن مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم تمثل نموذجاً رائداً للمبادرات القرآنية المستدامة، مستلهمة مسيرتها من الرعاية الكريمة والمتواصلة لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مشيراً إلى مواصلة تطوير فروع المسابقة وتوسيع نطاقها بما يعزز شمولها المجتمعي، ويتيح لمختلف الفئات فرصاً أوسع للمشاركة وإبراز قدراتها، ويرسخ مكانة دبي وجهةً رائدةً في خدمة القرآن الكريم وأهله.

وتشهد الدورة الـ27 للمسابقة توسعاً في نطاق المشاركة، من خلال 24 فرعاً تراعي اختلاف الأعمار ومستويات الحفظ والتلاوة، وتشمل حفظ القرآن الكريم كاملاً، و20 جزءاً، و10 أجزاء، و5 أجزاء، و3 أجزاء، وجزء عم، إلى جانب فروع التلاوة وأجمل صوت.

من جانبه، قال إبراهيم جاسم المنصوري، مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة، إن تجاوز عدد المسجلين حاجز الألف خلال النصف الأول من فترة التسجيل يمثل مؤشراً إيجابياً على حجم التفاعل المجتمعي مع الدورة الجديدة، ويؤكد نجاح الجائزة في الوصول إلى شريحة أوسع من المواطنين والمقيمين في مختلف إمارات الدولة.

ودعت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الراغبين في المشاركة ممن تنطبق عليهم شروط المسابقة إلى المبادرة بالتسجيل قبل إغلاق باب المشاركة في 13 سبتمبر 2026، موضحة أن اختبارات المرحلة الأولى ستُجرى عن بُعد خلال الفترة من 5 إلى 16 أكتوبر، تليها التصفيات النهائية للذكور من 24 إلى 29 أكتوبر، وللإناث من 31 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2026.