"أبوظبي للصيد والفروسية" يشهد مزادات على أنواع مميزة من الخيول والصقور

أبوظبي في 4 سبتمبر/ وام/ تشهد عطلة الأسبوع الختامية لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 برنامجاً حافلاً من المزادات على أنواع مميزة من الخيول والصقور والتي تشمل؛ مزاد الخيول، ومزادات الصقور، وسط منافسة بين المزايدين لاقتناء نخبة من أندر الصقور وأجود الخيول العربية في العالم.

وتنظم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، الدورة الثالثة والعشرين من المعرض بالشراكة الإستراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، حيث أرست هذه الدورة معياراً جديداً لمزادات المعرض، بتنظيم 10 مزادات على مدى أيام المعرض العشرة، تحت شعار "تراثنا عزنا وفخرنا"، في أكبر برامج المزادات وأكثرها طموحاً في تاريخ المعرض.

ويتضمن البرنامج ثمانية مزادات مباشرة للصقور، ومزاداً إلكترونياً للصقور النخبوية، ولأول مرة في تاريخ المعرض، مزاداً مباشراً للخيول، مما يجعله حدثاً فريداً واستثنائياً يجمع بين أبرز مزادات التراث والرياضات التقليدية تحت سقف واحد.

ويُقام مزاد الخيول مساء اليوم في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 في ساحة العروض الحية ، ويتضمن طرح مجموعة من نخبة الخيول العربية الأصيلة في المنطقة للمزايدة، والتي تشتهر بجمالها وقدراتها المتميزة في الأداء، إلى جانب تشكيلة مختارة من خيول الفريزيان والأندلسية وخيول قفز الحواجز والمهور.

ويشهد مزاد الخيول عرض أكثر من 40 خيلاً تتضمن مجموعة مختارة من الأنواع والفصائل والسلالات المميزة على مستوى العالم، ومنها؛ الأبالوزا، والبالومينو، والفريزيان، والأندلسية، والتي تتميز بجمالها وبحجمها ولونها، بالإضافة إلى خيول القفز، وخيول البوني الصغيرة.

ويقام غداً السبت المزاد الحي قبل الأخير للصقور، وهو المزاد السابع ضمن سلسلة مزادات المعرض الثمانية، حيث تقدم نخبة من مزارع إكثار الصقور الرائدة في دولة الإمارات وخارجها مجموعة من أجود صقورها، ضمن سلسلة من المزادات التي حققت أرقاماً قياسية خلال دورة هذا العام.

أما اليوم الختامي لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، والموافق يوم الأحد 6 سبتمبر 2026، فيشهد إقامة المزاد الحي الثامن والأخير للصقور، وسط توقعات بأن يشكل ختاماً يليق بدورة قياسية، بعد عشرة أيام شهدت تسجيل عدد من أعلى أسعار الصقور في تاريخ المعرض.

وفي الوقت نفسه، يتواصل المزاد الإلكتروني للصقور طوال عطلة الأسبوع الختامية، ليتيح للمزايدين الدوليين فرصة المشاركة عن بُعد عبر واحدة من أكثر المنصات الرقمية الموثوقة لتجارة الصقور في المنطقة، بما يوسع نطاق مزادات المعرض إلى ما يتجاوز قاعات مركز أدنيك أبوظبي.

ونجحت مزادات هذه الدورة حتى الآن في تسجيل عدد من أعلى أسعار الصقور خلال العام، إذ بيع صقر "قرموشة بيور ألترا وايت" من نخبة الصقور بمبلغ 1.5 مليون درهم خلال الجولة الخامسة من المزادات، مسجلاً أعلى سعر في مزادات المعرض هذا العام، وفي اليوم التالي، بيع فرخ صقر "بيور جير ألترا وايت" بمبلغ 1.1 مليون درهم خلال الجولة السادسة من المزادات، ليصبح ثاني صقر يتجاوز سعره مليون درهم في دورة هذا العام.

واستقطبت مزادات هذا العام 55 مزرعة رائدة محلية ودولية متخصصة في إكثار الصقور ورعايتها، بزيادة نسبتها 20 % مقارنة بالعام الماضي، من بينها 9 مزارع تشارك للمرة الأولى، مما يؤكد المكانة العالمية لمزادات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لدى المربين والصقارين وهواة اقتناء الصقور من مختلف أنحاء العالم.