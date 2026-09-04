فريق عيد الاتحاد ينظم ورشا مجتمعية استعدادا للاحتفالات بـ "عيد الاتحاد الـ 55"

أبوظبي في 4 سبتمبر/ وام/ دعا فريق عيد الاتحاد، جميع أفراد المجتمع في مختلف إمارات الدولة إلى المشاركة في الورش التي ينظمها من خلال سلسلة متنقّلة من اللقاءات المجتمعية، تجمع بين الإبداع والحِرف والقصص، لتكون جزءًا من احتفالات هذا العام بعيد الاتحاد الـ 55.

تُقام الورش خلال الفترة من 10 إلى 24 سبتمبر الجاري، لتتيح لكل من يعتبر دولة الإمارات وطنًا له فرصة مبكرة للمشاركة في التحضير لعيد الاتحاد الـ 55.

ومن خلال سرد القصص والاستكشاف الإبداعي، يجتمع المشاركون لتبادل التجارب والذكريات التي تعني لهم الكثير، وستسهم هذه الأفكار والمشاركات في تشكيل احتفال هذا العام، بما يعكس تنوع مجتمع الإمارات وروح الانتماء التي تجمع أفراده.

يتضمن البرنامج ثماني ورش تُقام على مدى 15 يومًا في مختلف أنحاء الدولة، تبدأ الورش في الفجيرة وقرية قدفع، يومي 10 و11 سبتمبر، ثم رأس الخيمة في 12 سبتمبر، تليها الشارقة في 13 سبتمبر، وعجمان في 14 سبتمبر، وأم القيوين في 15 سبتمبر، ودبي يومي 18 و19 سبتمبر، والعين يومي 20 و21 سبتمبر، وتُختتم السلسلة في أبوظبي يومي 23 و24 سبتمبر.

ويُفتح باب التسجيل في هذه الورش عبر الرابط bit.ly/JoinEE55، ويمكن للجميع مشاركة رابط التسجيل وتشجيع أفراد مجتمعاتهم على الانضمام والمساهمة في احتفالات عيد الاتحاد الـ55، فيما يستمر التسجيل حتى 8 سبتمبر 2026.

وقال عيسى السبوسي، مدير الشؤون الإستراتيجية والإبداعية لفريق عيد الاتحاد الـ 55، بهذه المناسبة، إن عيد الاتحاد مناسبة يحتفل بها الجميع، فمن المهم أن يكون لجميع أفراد المجتمعات دور في تشكيل الطريقة التي نحتفي بها.

وأضاف أنه من خلال ورش عيد الاتحاد المجتمعية يجمع فريق عيد الاتحاد، أفراد المجتمع ليتشاركوا أفكارهم، ويطلقوا العنان لإبداعهم، فيسهم كل فرد منهم بطريقته الخاصة.

وأوضح أن هذه الورش تهدف في المقام الأول إلى أن الاجتماع والاستماع إلى بعضنا البعض، واستكشاف ما يمكن إبداعه احتفالًا بدولة الإمارات، متطلعا إلى رؤية الأفكار والإبداعات التي ستنتجها هذه الورش، لجعلها جزءًا من احتفالات هذا العام.